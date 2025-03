Auto rollt weg und kracht in gepaktes Fahrzeug

Ein rollendes Auto ist in ein geparktes Fahrzeug gekracht. Das Auto war am Freitag, 28. Februar, gegen 10 Uhr im Breitweg in Schwabmünchen geparkt worden. Der Fahrer hatte allerdings vergessen, die Handbremse anzuziehen. Auf dem abschüssigen Gelände setzte sich der Wagen schließlich selbst in Bewegung und rollte auf ein anderes geparktes Auto. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro, berichtet die Polizei. Der Fahrer erhielt eine Verwarnung. (lvk)

