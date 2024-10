Durchkreuzt der Rotmilan die Bobinger Windkraft-Pläne?

Termin:

Eine Informationsveranstaltung zum Thema Windkraft findet am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Bobinger Singoldhalle statt. In Abstimmung mit der Familie Fugger, die bis zu zehn Windenergieanlagen auf ihren Waldflächen plant, möchte die Stadt transparent über den aktuellen Stand des Projekts und die weiteren Schritte informieren. Im Rahmen der Veranstaltung wird der aktuelle Stand des Vorhabens präsentiert, ein Ausblick auf die nächsten Schritte gegeben und die geplante Bürgerbeteiligung am Projekt in Grundzügen skizziert.