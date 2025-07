Drama um Sohn von Roy Black: Torsten kommt kaum über die Runden

Größer könnte der Gegensatz nicht sein: In Velden am Wörthersee treffen sich die Reichen und Schönen. Sie erinnern sich an der Seepromenade gerne an den Schauspieler, der dem Ort unbezahlbare Werbung verschafft hat: Roy Black. Gut 9500 Kilometer entfernt in Südamerika weiß der Sohn des früheren Schlagersängers und Schauspielers nicht, wie er sich über Wasser halten soll. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung reicht ihm das Geld gerade zum Leben.

Sohn Torsten kommt kaum über die Runden

Er schlägt sich durch, sagte er gegenüber der Boulevardzeitung. Es gebe Monate, in denen er nicht wisse, wie er seine Miete bezahlen soll – 200 Euro. Vom Erbe seines berühmten Vaters sei nicht viel geblieben. Nach Medienberichten hatte Torsten Höllerich nach Roy Blacks überraschendem Tod vor 34 Jahren 400.000 Euro erhalten. Den Großteil seines Erbes habe er laut Bild-Zeitung in ein Restaurant auf Ibiza investiert. Es gehörte dem Bruder seiner Mutter. Nach acht Jahren habe er das Lokal wieder verkauft. Und den Erlös in Immobilien in Kolumbien investiert. Dort ist seine Frau Maria zu Hause. Doch der Handel mit Immobilien brachte offenbar nicht viel ein – statt ein Vermögen mit dem Geld anzuhäufen, verlor er Jahr um Jahr. Übrig geblieben sei jetzt nichts mehr, gestand der 48-Jährige jüngst gegenüber Bild. Schon vor einem Jahr offenbarte er sich den Medien und sagte: „Mein Leben ist eine endlose Kette von Fehlern.“

Der Wörthersee mit seinem türisfarbenen Wasser gehört zu den Top-Urlaubszielen in Kärnten im Süden von Österreich. Foto: Maximilian Czysz

Auch Roy Black hatte es nicht immer leicht: Nach seiner Karriere als Schlagerstar mit Hits wie „Ganz in Weiß“, „Wunderbar ist die Welt“ oder „Irgendjemand liebt auch Dich“ kämpfte er gegen ein Alkoholproblem. Seine Ehe scheiterte, es folgte eine Herzoperation und viel Häme durch die Medien. Dann kam das Angebot für die Hauptrolle in „Ein Schloss am Wörthersee“. Die Fernsehserie auf RTL war ein Riesenerfolg, was die Zuschauerzahlen anging. Und für Roy Black persönlich. Mit dem Filmdreh lachte endlich privat wieder das Glück – mit der 23 Jahre jüngeren Carmen Böhning.

Der Sonnyboy bringt neues Lebens ins Schlosshotel

In der Serie spielte Roy Black den Hotelerben und Sonnyboy Leonhard Berger. Mit seinem Charme schaffte er es, neuen Schwung in das Schlosshotel Velden zu bringen. Prominente gaben sich die Klinke und quartierten sich ein: Harald Juhnke, Hildegard Knef, Telly Savalas, Mike Krüger, Drafi Deutscher, Max Grießer, Pierre Brice, Udo Jürgens, Helmut Fischer, Monika Dahlberg, Georg Thomalla, Peter Kraus, Hans Clarin, Thomas Ohrner, Ottfried Fischer, Wolfgang Fierek, Eddi Arent oder Klausjürgen Wussow spielten mit. Auch Musiker Falco, Rockröhre Nina Hagen und Fußballer Toni Polster genossen den Wörthersee in Kärnten.

Am Wörthersee erinnert eine Büste an Roy Black. Foto: Concierge Shannen Radszuweit

Auch heute noch ist Roy Black gegenwärtig im mondänen Ort am westlichen Ende des Sees. Wer von der Kärntner Straße mit ihren Bars, Cafés und der Spielbank Richtung Seepromenade schlendert, kommt zunächst zum Kurpark. Dort wurde zuerst an Gerhard Höllerich erinnert. Eine Bronze-Büste wurde zu seinem 20. Todestag im Jahr 2011 aufgestellt. Unbekannte versenkten sie im Wörthersee, Taucher brachten sie zurück. Nach der neuerlichen Montage wurde der Kopf abermals gestohlen, tauchte jedoch nicht mehr auf. Jetzt findet sich eine Büste unweit des Orts, der für immer mit dem gebürtigen Straßberger verbunden ist: das Schloss am Wörthersee. Die Büste wurde am Restaurant Seespitz, direkt vor dem Schlosshotel an der Seepromenade, aufgestellt. Auch im Hotel der Gruppe Falkensteiner Hotels & Residences wird an den Schwaben mit der unverkennbaren Stimme erinnert.

In der „Charly Walker Schlossbar“ im Hotel werden zahlreiche Erinnerungsstücke aufgehoben: viele Fotos, der Regiestuhl mit der Aufschrift „Roy Black“ sowie eine echte Goldene Schallplatte. „Die Erinnerung an die Filmzeit rund um Roy Black ist uns sehr wichtig und wird bei uns lebendig gehalten“, sagt der stellvertretende Hoteldirektor Jean David Wiessmann. In Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Lisa-Film würden jedes Jahr verschiedenste Events und Jubiläen rund um die Zeit der Serie gefeiert. Vor zwei Jahren wurde zum „Roy-Black-Double-Wettbewerb“ aufgerufen. Gewonnen hatte Udo Alexander - er kam im Jahr darauf zur Roy-Black-Gala nach Bobingen. Dorthin pilgern jedes Jahr die Fans des gebürtigen Straßbergers.

Der Regiestuhl von Roy Black ist im Schlosshotel zu sehen. Foto: Concierge Shannen Radszuweit

Auch nach Velden kommen sie, um das imposante Schlosshotel an der Promenade zu bewundern. „Wir freuen uns sehr, die Vergangenheit auf diese Weise bewahren zu können, und begrüßen regelmäßig Gäste und Fans der legendären Serie“, sagt Jean David Wiessmann. Ob eines Tages auch Torsten Höllerich vorbeischaut?