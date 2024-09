Nach Artikel: RTL berichtet über Khaled Ismaiel

Viel Aufmerksamkeit hat der Artikel unserer Redaktion über den jungen Ägypter Khaled Ismaiel erregt. Der 28-Jährige ist seit sechs Jahren in Deutschland. Er arbeitete fast von Anfang an, zunächst bei McDonald's, dann bei einem Königsbrunner Chemie-Unternehmen, inzwischen bei einer Firma für Schwimmbadtechnik in Kleinaitingen. Obwohl er, wie er sagt, nie Geld vom Staat gewollt habe, beharrt die Ausländerbehörde auf seiner Ausreise. Er gilt als „bestandskräftig abgelehnter Asylbewerber“.

Sein Chef Thomas Eitzenberger setzt sich für Ismaiels Bleiberecht ein, steht in Kontakt mit einer Anwaltskanzlei. Die Zeit drängt, denn die Frist für seine Ausreise endet noch diese Woche. Neben vielen positiven Reaktionen auf unsere Berichterstattung sei auch das Fernsehen auf den Fall aufmerksam geworden, erzählt Eitzenberger. Ein Kamerateam von RTL schaute in der Firma in Kleinaitingen vorbei und drehte mit Khaled Ismaiel. Ausgestrahlt werden soll der Beitrag am Dienstagabend, 22.35 Uhr, in der Sendung „RTL Extra“.