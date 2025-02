Mann vergisst im Zug seinen Rucksack mit viel Bargeld

Ein vierstelliger Geldbetrag wurde am Freitag zwischen 22.15 und 22.45 Uhr in einem Zug gestohlen. Es befand sich im Rucksack eines 35-Jährigen, der in Klosterlechfeld ausgestiegen war. Zu dumm nur: Er hatte seinen Rucksack vergessen.

Bei der Rückfahrt des Zugs lag der Rucksack zwar noch am Sitzplatz des 35-Jährigen. Allerdings wurde daraus in der Zwischenzeit das Bargeld entwendet. Die Ermittlungen wurden an die zuständige Bundespolizei übergeben. (AZ)