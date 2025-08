Schwabmünchner Restaurant tritt im Kochclub auf

Einmal im Monat, nach Ladenschluss, übernimmt der lokale Fernsehsender augsburg.tv – auch a.tv genannt – das Segmüller Einrichtungshaus in Friedberg. Genauer gesagt die Showküche im obersten Stockwerk. Denn dann lädt das Redaktionsteam um Moderator Rolf Störmann, gelernter Koch, im wechselnden Turnus Gastköche aus den Restaurants der Region ein, um etwas Leckeres zu kochen. Dazu gibt es Tipps, das Rezept und für das anwesende Publikum das Gericht zum Probieren.Im August steht zum nunmehr zweiten Mal nach drei Jahren der langjährige Gastronom Rudi Paula vom Singold Boutique Hotel & Restaurant in Schwabmünchen wieder mit Störmann vor der Kamera. Das heißt, bevor die beiden tatsächlich in der Küche loslegen, wird erst einmal der Hintergrund um das Gericht beleuchtet, das Rudi Paula zeigt: nämlich die „gefüllten“ Carbonara von Heinz Beck, Sternekoch im Restaurant des Hotels Waldorf Astoria in Rom. Mit diesem Nudelgericht konnte Rudi Paula vergangenes Jahr Mike Süsser und seine Kochkollegen in der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ überzeugen. Neugierig hakt Rolf Störmann nach - und statt endlich die Kelle zu schwingen und zu kochen, wird erst einmal mit einem Überraschungsgast telefoniert. Ob die beiden die Carbonara in der vorgegebenen Zeit überhaupt noch hinbekommen, sehen die Zuschauer am Freitag, 8. August, um 18.30 Uhr auf a.tv. Oder einen Monat lang in der Mediathek von des Regionalsenders.

