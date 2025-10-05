Wilde Schönheit in der Musik

„Rum Ragged“ aus dem kanadischen Neufundland ist erstmals auf Europa-Tournee und kommt dabei gleich nach Schwabmünchen. Dort bringt die Band ihremn unverwechselbaren Celtic- und Folk-Sound auf die Bühne.

Neufundland, die wilde Schönheit im Atlantik, liegt am äußersten Ende Nordamerikas. Den Namen der Insel an der kanadischen Ostküste verbinden die meisten mit Einsamkeit, Wildnis, Abenteuer - aber auch mit Folkmusik. Diese ist zwar eindeutig keltisch und von der Seefahrt geprägt, hat aber dennoch einen eigenen, erkennbaren Stil – genau wie die aus Neufundland stammende Folk-Band Rum Ragged, die derzeit erstmals auf Europatournee ist.

Konzert in Schwabmünchen: Das sind die Musiker von Rum Ragged

Mit einer einzigartigen Interpretation der ostkanadischen Folkmusik begeistern die beiden Bandgründer Aaron Collis (Gesang/Akkordeon) und Mark Manning (Gesang/Gitarre) sowie Colin Grant und Zack Nash ihr Publikum mit Bouzouki, Fiddle, Bodhran, Banjo, Gitarre und Knopfakkordeon, sowie mehrstimmig gesungenen Liedern über das Meer und das Leben auf der Insel. 2016 hat sich die Band gegründet und ist schon ein bedeutender Botschafter der Musik Neufundlands.

Der Bandname „Rum Ragged“ ist ein Wortspiel. Die Band begann mit mehreren Auftritten täglich in den Kneipen der Innenstadt von St. John's. Die Musiker wurden oft gefragt, ob sie von den vielen aufeinanderfolgenden Auftritten „erschöpft“ seien, also nahmen Manning und Collis die Formulierung auf und fügten ihr etwas Lokalkolorit hinzu.

Ihre lebendige Darbietung auf der Bühne verbindet Tradition und Moderne. Die Live-Show ist geprägt von markanten Gesangsharmonien, beeindruckender Musikalität und fesselndem Geschichtenerzählen.

Das Konzert von Rum Ragged findet am Samstag, 11. Oktober, ab 20 Uhr in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen in der Töpferstraße 11 statt. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und im Internet.