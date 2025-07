Die Geschmackswelt Rumäniens für Schwabmünchen

Seit 25 Jahren lebt Cosmina Datcu in Deutschland. Sie fühlt sich hier wohl, hat mit ihrem Mann ein Haus in Schwabmünchen. Doch eines hat sie all die Jahre vermisst: den Geschmack ihrer Heimat. Daher hat sich die gelernte Kauffrau selbst an die Lösung ihres Problems gemacht. Seit Kurzem gibt es „La Cosmina“ in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen. Dort bietet Cosmina Datcu rumänische Lebensmittel an.

Vor allem Wurst und Fleisch, beides bezieht sie direkt aus ihrer Heimatregion Siebenbürgen, fallen sofort ins Auge. Sie empfiehlt „Mici“, das sind Hackfleischröllchen, die gegrillt werden und als rumänisches Nationalgericht gelten. Daneben hat sie Gebäck, Wein, Bier und eine große Auswahl an Soßen und Senf im Sortiment. „Wir haben ein breites Angebot aus meiner Heimat. Da ist für jeden etwas dabei“, sagt Cosmina Datcu.