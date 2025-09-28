Besucher-Ansturm beim Schwabmünchner Michaelimarkt

Icon vergrößern München hat die Wiesn, Schwabmünchen feiert den Michaelimarkt: Dazu gehört ein volles Festzelt und ein großes Programm. Foto: Britta Schaller Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen München hat die Wiesn, Schwabmünchen feiert den Michaelimarkt: Dazu gehört ein volles Festzelt und ein großes Programm. Foto: Britta Schaller

Auf dem Festplatz konnten sich junge und junggebliebene Gäste austoben. Foto: Britta Schaller

Tausende Menschen aus Schwabmünchen und Umgebung strömten am Wochenende zum Michaelimarkt mit Volksfest. Nach einem gelungenen Auftakt am Donnerstag und Freitag mit ausgelassener Stimmung im Bierzelt startete am Samstag der Markt. Auf der mehr als einen Kilometer langen Einkaufsmeile boten rund 130 Kaufleute ihre Waren an: Sie reichten von Bürsten über Socken, Spielwaren, Kräuter, Haushaltshelfer und Taschen. Praktische Alltagshelfer waren bei den Gästen ebenso gefragt wie Mützen, Jacken und Schals. Auch die handgearbeiteten Puppen von Hobbykünstlerin Magdalene Moosz fanden großes Interesse. „Für mich ist es ein großartiges Erlebnis, meine Puppen hier in Schwabmünchen auf dem Markt präsentieren zu dürfen. Ich habe schon viel über den Michaelimarkt gehört und bin begeistert von den Menschen hier“, sagte Moosz.