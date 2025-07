Deshalb wird die Sanierung der Eisarena teurer

Die Eisarena in Königsbrunn soll nicht nur beim Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht werden. Auch Technik und Sanitäranlagen werden modernisiert. Das kostet. Mehr als noch im Winter angenommen. Ein Vergleich in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zeigte: knapp 1,5 Millionen höher als in einer Schätzung vom Dezember liegen die Kosten in der aktuellen Berechnung. Was diesen Unterschied ausmacht und wieso er nicht auf Preissteigerungen zurückzuführen ist.

