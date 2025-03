Dach undicht, Raum gesperrt: So geht es am St. Michael Kindergarten weiter

Die Blecheindeckung des St.-Michael-Kindergartens in Schwabmünchen war schon in der Planungsphase umstritten. Nun hat sich bewiesen, dass die Skeptiker von damals nicht falsch lagen. Zwar ist das Dach an sich nicht schlecht, aber die ausführende Firma hat offenbar mangelhaft gearbeitet. Das hat Stadtbaumeister Stefan Michelfeit schon im Februar gegenüber der Redaktion bestätigt. Nun ist die Tragweite des Schadens bekannt.

