Einfühlsame Buchvorstellung

Spannend, interessant, kurzweilig, mit fröhlichen Akzenten und musikalischen Genüssen: So verlief die Premierenlesung von Sarah Straub aus ihrem neuesten Buch, „Lebensmut trotz(t) Demenz“, im ausverkauften Gemeindezentrum Langerringen. Sarah Straub ist eine gute Bekannte in der Region dank früherer musikalischer Auftritte und Lesungen. Immer präsent dabei ist das Thema, das der Psychologin seit 15 Jahren sehr am Herzen liegt: Demenz. Auch in ihrem neuen Buch geht es darum. Sie schildert dort unter anderem Fälle von Betroffenen, die mit ihrer Krankheit umgehen können.

