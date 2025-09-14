Icon Menü
Sarah Straub präsentiert Buch über Demenz: Mutig leben trotz Herausforderungen

Langerringen

Einfühlsame Buchvorstellung

Die Psychologin Sarah Straub hat in Langerringen ihr neues Werk vorgestellt. Dabei geht ums Thema Demenz.
Von Reinhold Radloff
    Sarah Straub informierte bei ihrer Lesung in Langerringen zu Thema Demenz, las aus ihrem Buch und trug auch selbst geschriene Lieder vor.
    Sarah Straub informierte bei ihrer Lesung in Langerringen zu Thema Demenz, las aus ihrem Buch und trug auch selbst geschriene Lieder vor. Foto: Reinhold Radloff

    Spannend, interessant, kurzweilig, mit fröhlichen Akzenten und musikalischen Genüssen: So verlief die Premierenlesung von Sarah Straub aus ihrem neuesten Buch, „Lebensmut trotz(t) Demenz“, im ausverkauften Gemeindezentrum Langerringen. Sarah Straub ist eine gute Bekannte in der Region dank früherer musikalischer Auftritte und Lesungen. Immer präsent dabei ist das Thema, das der Psychologin seit 15 Jahren sehr am Herzen liegt: Demenz. Auch in ihrem neuen Buch geht es darum. Sie schildert dort unter anderem Fälle von Betroffenen, die mit ihrer Krankheit umgehen können.

