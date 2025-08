Neue Brunnen und neue Stiftung

Freude in Afrika, Freude in Königsbrunn: Die gemeinnützige Organisation „KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e. V.“ ist glücklich, darüber, dass sie in Benin und Tansania weitere drei Brunnenprojekte an insgesamt 11.269 Menschen übergeben konnte. Das teilt der Vorsitzende Siegfried Hertlen mit.

Betroffen sind die Dörfer Toko Bio in Benin mit 2640 Bewohnern, Mendengbe, ebenfalls in Benin, mit 2163 Bewohnern und Pangani in Tansania mit 6456 Bewohnern. Alle drei Dörfer verfügen laut dem Königsbrunner Verein nun über ihren eigenen Brunnen mit ausreichend und sauberem Wasser.

Aus diesen Quellen kommen die Königsbrunner Beiträge zum Brunnenbau

Partner vor Ort waren eine Diözese im nördlichen Benin, die Tabe Jeanne Foundation und die World of Peace Foundation, die den Förderantrag stellten und auch die Projektabwicklung perfekt betreuten. In Mendengbe beteiligte sich laut Hertlen die Anne-Frank-Stiftung, alle weiteren Aufwendungen kamen von den Königsbrunner Brunnenbauern, erzielt durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Bei zwei Brunnenprojekten in Tansania bekommt der Verein außerdem Unterstützung von der Pöschl Stiftung.

Diese tansanischen Dörfer bekommen ebenfalls Unterstützung

Der Förderantrag für die Dörfer Zimbwini und Lingungu im östlichen Tansania wurde von der gemeinnützigen Organisation World of Peace Foundation bei den Königsbrunner Brunnenbauern eingereicht.

Die Stiftungsmitglieder der Pöschl Stiftung waren laut Hertlen nach einer ersten Kontaktaufnahme von dem Wirken der Königsbrunner überzeugt und signalisierten Interesse an Brunnenprojekten in Tansania. Im Juli stellten die Königsbrunner bei der Stiftung einen Projektantrag für die beiden vorher genannten Dörfer, die Förderzusage kam dann Ende des Monats.

Die Fördersumme für die beiden Brunnenprojekte beträgt 8280 Euro, also 90 Prozent der gesamten Projektkosten.

So kann man der Königsbrunner Verein in den beiden Dörfern weiteren 4700 Menschen mit einem eigenen Brunnen mit Handpumpe helfen. Mit den Bauarbeiten soll im September 2025 begonnen werden. (AZ)