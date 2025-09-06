Ein Märchen, vorgelesen mit der Stimme von Robert de Niro

Der Name Christian Brückner ist nicht jedem geläufig, aber seine markante Stimme hat vermutlich schon jeder gehört. Er ist ein deutscher Schauspieler, bekannter Synchronsprecher, ein Hörspiel- und Hörbuchsprecher und die feste Synchronstimme des US-amerikanischen Schauspielers Robert de Niro. Am Sonntag, 28. September, kommt Christian Brückner, der in Berlin lebt, nach Fischach und liest auf Schloss Elmischwang die Märchenerzählung „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff. Begin ist um 18 Uhr und nach der Lesung findet ein kleiner Stehempfang mit dem Künstler statt.

Ausschlaggebend für den Besuch in Fischach ist Michaela Gumpp-Peters. Die Sängerin und Chorleiterin aus Fischach hatte Brückner Rückmeldung zu seinem Hörbuch „Wunder mit Huhn“ gegeben, weil ihr die klassische Musik und die Sprache des Hörbuchs gut gefiel. Seither hat sie öfters Kontakt mit Brückner und dadurch ist schließlich die Idee für die Lesung in Fischach entstanden, die vom Kulturkreis Kern organisiert wird.

Seit dem Film „Der Pate“ von 1974 sind Sie die feste Stimme von Robert de Niro. Die Liste der berühmten Schauspieler, die Sie synchronisiert haben, ist lang, darunter Martin Sheen, Peter Fonda, Burt Reynolds, Robert Redford und Alain Delon. Wer entscheidet, welcher Sprecher einen Schauspieler synchronisiert?

Brückner : Das kommt darauf an, wie erfolgssversprechend der Film eingestuft wird. Entweder entscheidet dies der deutsche Filmverleih beziehungsweise die deutsche Synchronfirma oder das Produktionsunternehmen in den USA. Als vor 50 Jahren ein Synchronsprecher für Robert de Niro gesucht wurde, hat sich der amerikanische Filmregisseur für mich entschieden. Das war etwas Besonderes. Ich hatte bereits Erfahrung im Synchronisieren und war zum Casting eingeladen worden.

Sie haben Theaterwissenschaften, Germanistik und Publizistik studiert sowie Schauspielunterricht genommen. Wie sind Sie Synchronsprecher geworden?

Brückner : Ich wohnte in Berlin und wollte neben dem Studium Geld verdienen. Damals gab es nur Synchronfirmen in Berlin, Hamburg sowie München und der Film „Der Pate“ wurde in Berlin synchronisiert. Zuvor hatte ich bereits einige Filme synchronisiert. Direkt vom Regisseur Martin Scorsese wurde ich auch als Synchronsprecher für Robert de Niro im erfolgreichen Film „Taxi Driver“ ausgewählt.

Wie schaffen Sie es, so gekonnt abgestimmt auf die Mimik und Gestik der Schauspieler in den Filmen zu sprechen?

Brückner : Die Synchronisation gehört zur Schauspielkunst. Es ist ein Spezialgebiet und eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit. Um auf die Schauspieler abgestimmt sprechen zu können, erfordert es viel Konzentration, Wandlungsfähigkeit und eine gute Artikulation. Wichtig ist aber vor allem auch die stimmliche Fähigkeit, Musikalität und ein Gespür für Rhythmus. Und es geht auch um Geschwindigkeit. Von Vorteil ist in dieser Branche daher, schnell zu sein.

In Fischach werden Sie aus dem Märchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff lesen. Warum haben Sie sich für dieses Buch entschieden?

Brückner : Echte Märchen sind heutzutage meiner Meinung nach leider oft in Vergessenheit geraten. Ich lebe mit der Literatur, deren Sprache zwar ein wenig veraltet, aber trotzdem hoch interessant ist und hohe künstlerische und sprachliche Ansprüche hat. Mir gefällt die Moral des Märchens „Das kalte Herz“, weil es um Liebe, Boshaftigkeit und Gemeinheit geht, so wie es auch oft im wirklichen Leben ist. Märchen sind für alle Altersgruppen da.

Wie bereiten Sie sich auf die Lesung vor?

Brückner : Im Prinzip forme ich die Geschichte neu für das Publikum. Meine Aufgabe ist es, den Text für die Zuhörer verständlich und spannend zu lesen und Interesse zu wecken. Im besten Fall sitzen die Gäste mit staunenden Augen und offenen Ohren da und sind von meiner Vorlesung gefesselt. In Fischach werde ich vor der Lesung eine ausführliche Probe machen und Licht und Akustik überprüfen.

Sind Sie oft für Lesungen unterwegs?

Brückner : Ja, ich bin sehr oft im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs, um Literatur zu lesen. Ich habe bereits in Fußballstadien und vor Publikum mit rund 90.000 Zuhörern Lesungen gehalten. Entscheidend ist für mich aber nicht die Zahl der Zuhörer, sondern die Intimität und Gemeinsamkeit zwischen Leser und Zuhörer. Auch im kleineren Kreis wie in Fischach lese ich sehr, sehr gerne und es ist oftmals spannender.

Gemeinsam mit ihrer Frau hatten Sie einen eigenen Hörbuchverlag. Vermissen Sie diese Tätigkeit?

Brückner: Wir haben mehr als 200 Produktionen gemacht und es hat uns immer viel Freude bereitet, auch wenn es manchmal schwierig war. Aus verschiedenen Gründen haben wir nun aufgehört, genießen die freie Zeit zu zweit sowie den Wegfall des Termindrucks.

Sie spielen als Schauspieler auch in zahlreichen Filmen mit und sind als Sprecher an Musikproduktionen beteiligt. Was macht Ihnen am meisten Spaß?

Brückner : Die Beteiligung von Musik an Texten ist für mich wundervoll. Musik kann mich beflügeln und ich mag Musik auf der Bühne. Es gibt aber auch Texte, zu denen Musik einfach nicht dazu passt.

Passiert es Ihnen oft, dass Sie als Stimme berühmter Schauspieler erkannt werden?

Brückner : Ja, sehr oft und das freut mich auch. Meine Arbeit wird dadurch anerkannt und als Person trete ich in den Hintergrund.

Was sind Ihre nächste Projekte? Gibt es einen neuen Film oder neue Hörbücher?

Brückner : Noch dieses Jahr werde ich einen neuen Film mit Robert de Niro synchronisieren. Die Termine sind bereits abgesprochen. Auch ein neues Hörbuch ist bereits geplant.

Freuen Sie sich auf die Lesung in Fischach?

Brückner : Selbstverständlich, sonst hätte ich nicht zugesagt. Es ist für mich aber auch spannend zu sehen, wie die Zuhörer reagieren werden. Schauspieler und Publikum gestalten den Abend und agieren miteinander.

Info Der Eintritt zur Lesung am 28. September kostet 18 Euro. Um vorherige Reservierung unter Telefon-Nr. 08236/96110 zwischen 9 Uhr und 12 Uhr wird gebeten.