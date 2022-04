Glitzer, Glamour und Artistik: Karten fürs Varieté-Zelt zu gewinnen

Plus Die Redaktion verlost fünf Mal zwei Karten für das Varieté in Scherstetten. Gäste erleben dort besondere Unterhaltung.

Ein Hauch von Großstadt weht durch Scherstetten. Denn Carina Hechenberger hat auf dem elterlichen Hof im Ort ihr Varieté-Zelt aufgebaut. Dort bieten sie und ihre Freunde ein buntes Programm.