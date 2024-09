Nach Schlägerei geht Scheibe zu Bruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Bar am Schrannenplatz zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen. Um 00.35 Uhr stritten sich zwei Frauen, von denen eine Kratzer im Gesicht davontrug, wie die Polizei mitteilt. Anschließend flüchtete die andere Frau. Wenige Stunden später, um 3.10 Uhr, kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern, sodass ein Security-Mitarbeiter einschritt. Dabei erhielt er einen Stoß, fiel gegen eine Glasscheibe und erlitt aufgrund dessen einen Schnitt am Arm. Die Scheibe ging zu Bruch und der Mann musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Auch in diesem Fall flüchtete einer der Beteiligten der ursprünglichen Auseinandersetzung. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen der Körperverletzungsdelikte aufgenommen und bittet um Hinweise. (AZ)

