Wer hat wen angegriffen? Männer schlagen sich in Disko

Zu einer Schlägerei ist es in der Diskothek in Untermeitingen gekommen. Die Auseinandersetzung fand laut Polizei am frühen Sonntagmorgen statt. Ein 29-Jähriger und ein 26-Jähriger hatten zunächst zusammen getrunken, waren dann aber gegen 2.30 Uhr in Streit geraten. Beide Männer gaben gegenüber der Polizei an, vom jeweils anderen zuerst geschlagen worden zu sein und sich lediglich gewehrt zu haben. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen zu diesen Körperverletzungen aufgenommen und bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich unter der Tel. 08232/9606-0 zu melden. (mjk)

