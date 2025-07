Sommerzauber im Schlosshof: Mickhausen feiert unter freiem Himmel

Es ist längst mehr als ein Geheimtipp: Wenn die Schmuttertaler Musikanten zum Schlosshoffest laden, verwandelt sich die Mitte von Mickhausen zu einem Festplatz voller Musik und Lebensfreude. Vom 1. bis 3. August heißt es wieder: Bühne frei für ein dreitägiges Fest unter freiem Himmel – mit Blasmusik, Open-Air-Kino, kulinarischen Genüssen und einem Programm für die ganze Familie. Der Schlosshof in der Dorfmitte bietet dafür die Kulisse: historische Gemäuer, laue Sommernächte und eine einladende Atmosphäre – das ist das Erfolgsrezept des Schlosshoffestes.

Mit dem Schlosshof-Flimmern geht es los

Bereits am Freitagabend beginnt das Fest mit dem „Schlosshof-Flimmern“. In Kooperation mit dem Filmhaus Huber aus Türkheim flimmert dieses Jahr die Komödie „Alter weißer Mann“ über die Leinwand – ein pointierter Blick auf „Woke Culture und Political Correctnes“s, mit einem glänzend aufgelegten Jan Josef Liefers in der Hauptrolle. Der Schlosshof öffnet seine Tore bereits ab 19 Uhr, der Film beginnt mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr. Für Verpflegung und kühle Getränke ist gesorgt. Am Samstagabend, 2. August, wird es musikalisch und gesellig: Ab 19.30 Uhr sorgen die Freunde der Marktkapelle Zusmarshausen unter der Leitung von Johannes Mimler reichlich Blasmusik-Stimmung bei der „Sommernacht“.

Zum Abschluss spielen die Schmuttertaler auf

Der Festsonntag, 3. August, beginnt um 10 Uhr mit einem feierlichen Freiluftgottesdienst, zelebriert von Staudenpfarrer Andreas Schmid und musikalisch begleitet vom Musikverein Rieden/Kötz. Anschließend lädt der Frühschoppen zum Verweilen und Genießen ein. Nahtlos steht dann auch die Festküche, die das ganze Wochenende mit herzhaften Schmankerln vom Grill und aus der Pfanne aufwartet, in den Startlöchern zum Mittagstisch. Am Nachmittag gibt es Kaffee, Kuchen und ein buntes Kinderprogramm mit Kinderschminken und Hüpfburg. Den krönenden Abschluss übernehmen schließlich ab 17.30 Uhr die Schmuttertaler Musikanten selbst. Unter der Leitung von Philipp Ramminger verabschieden sie das Fest mit einem schwungvollen Blasmusik-Finale.

Die Schmuttertaler Musikanten freuen sich auf das Schlosshoffest in Mickhausen. Foto: Grafic Arts Hans Hampp