Unfall mit Kreissäge: Mann verliert mehrere Finger

Mehrere Finger hat sich ein 58-jähriger Mann mit der Kreissäge abgetrennt, als er Paletten zerteilen wollte. Zu dem Unfall kam es am Montag, 24. Februar, gegen 18.35 Uhr in der Dorfstraße im Langerringer Ortsteil Gennach. Der Mann hatte die Kreissäge benutzt, um Paletten zu zerteilen, eine der Paletten verkantete sich, sodass seine rechte Hand abrutschte und in das Sägeblatt geriet. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. (AZ)

