Vereine laden zum Feiertagsausflug nach Schwabegg ein

An Mariä Himmelfahrt laden die örtlichen Vereine zum Schwabegger Fest mit Zelt, Musik und Fußballderby.

Der höchste Schwabegger Feiertag steht kurz bevor. Am Dienstag, 15. August, findet zum Patroziniumsfest der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt das traditionelle Schwabegger Fest statt. Ausgerichtet wird es von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern der Schwabegger Vereine.

Die Feierlichkeiten an diesem Tag gehen früh los: Um 6 Uhr morgens werden die Einwohner Schwabeggs durch die Jagdhornbläser und die Böllerschützen der SG Schwabegg geweckt. Nach dem festlichen Gottesdienst, der um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche zelebriert wird, beginnt um 11.30 Uhr am Sportplatz der Frühschoppen mit dem Musikverein Schwabegg.

Fußballspiel gegen die SpVgg Lagerlechfeld

Zum Mittagstisch gibt es Spezialitäten der Metzgerei Mayr, nachmittags Kaffee und Kuchen. Mit am Festplatz ist natürlich auch traditionell der Süßigkeitenstand. Höhepunkt des Nachmittags ist um 14.30 Uhr ein Fußballspiel des heimischen SV Schwabegg gegen die SpVgg Lagerlechfeld. Da Zelte aufgestellt werden, die sowohl Schutz vor Sonne als auch vor Regen bieten, wird bei jedem Wetter gefeiert.