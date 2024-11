Informationsabend der CSU zur Betrugsprävention

Bei einem Informationsabend des CSU-Ortsverbands Klimmach-Birkach und dem CSU-Kreisverband Augsburg-Land stellten der CSU-Ortsvorsitzende und Stadtrat Stephan Dölle und der kommissarische Vorsitzende des Arbeitskreises Polizei der CSU Augsburg-Land Nico Cavaliere die häufigsten Betrugsmaschen per Telefon vor. Wenn man unter Vortäuschung eines Verwandtschaftsverhältnisses aufgefordert werde, persönliche Daten preiszugeben oder gar Geld zu überweisen, sei höchste Vorsicht geboten. Bei sogenannten Schockanrufen erzeugten Betrüger am Telefon mit einer dramatischen Geschichte über einen nahen Verwandten, dem eine Gefängnisstrafe drohe, einen hohen emotionalen Druck. Anschließend übernehme ein falscher Polizist die telefonische Gesprächsführung, um eine hohe Geldsumme zu verlangen. Cavaliere wies darauf hin, dass man sich in einer solchen Situation immer erst die Nummer des Anrufers ansehen solle. Die echte Polizei würde nicht von der „110“ aus anrufen oder die Nummer unterdrücken. Außerdem würde sie am Telefon nicht zu einer Zahlung auffordern.

