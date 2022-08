Laute Böllerschüsse zum Auftakt des Patroziniums in Schwabegg

In Schwabegg konnte nach zwei Jahren Pause wieder das Patrozinium der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt gefeiert werden.

Nachdem in der Früh laute Böllerschüsse erklungen waren und die Blasmusik flotte Märsche gespielt hatte, war den meisten in Schwabegg klar: Schwabeggs höchster Feiertag, das Patrozinium der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, konnte nach zwei entbehrungsreichen Jahren endlich wieder mit dem traditionellen Schwabegger Fest am vergangenen Montag begangen werden.

Nach dem Weckruf zelebrierten Pater Joseph Thundathil und Diakon Winfried Eichele die feierliche Messe in der mit Blumen und den Vereinsfahnen geschmückten Pfarrkirche. Pater Joseph berührte mit seiner Predigt die zahlreichen, festlich in Tracht gekleideten, Vereinsvertreter und Besucher in den voll besetzten Kirchenbänken. Der Projektchor unter Leitung von Silvia Alletsee untermalte die Messfeier mit einem passenden Mix aus Marienliedern und modernem geistlichem Liedgut.

Drei große Zelte am Sportplatz in Schwabegg

Mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Schwabegg begann nach der Messe das Fest am Sportplatz. Am Vorabend hatten rund 25 fleißige Helfer drei große Zelte aufgebaut, sodass die Besucher gemütlich im Schatten ihr Essen und ihr kühles Getränk genießen und der Darbietung der Musikkapelle unter der Leitung von Siegfried Mayer lauschen konnten. Über 50 ehrenamtliche Helfer versorgten die zahlreichen Besucher und kümmerten sich um den reibungslosen Ablauf. Mehr als 30 Kuchenbäckerinnen und -bäcker ermöglichten eine vielfältige Auswahl am Kuchenbüfett.

Der Pfarrgemeinderat bot zusammen mit den Pfadfinderinnen fair gehandelte Waren an. Höhepunkt des Nachmittags bildete ein Fußballspiel zwischen einer, durch einige Jugendspieler verstärkten Damenmannschaft des heimischen SV gegen eine Auswahl aus Stadtrat und Stadtverwaltung. In einer, von Stadtrat und TSV-Ehrenvorsitzenden Johannes Nebauer souverän geleiteten und von beiden Seiten äußerst fair geführten Partie behielten die Stadtvertreter glücklich die Oberhand. Noch vor dem am Abend einsetzenden kurzen Regenschauer hatten viele fleißigen Hände der veranstaltenden Vereine, des Musikvereines, der Schützengesellschaft, des Sportvereines und der Freiwilligen Feuerwehr, die Zelte abgebaut und konnten danach mit einem wohlverdienten Feierabendbier auf ein rundum gelungenes Fest anstoßen. (AZ)