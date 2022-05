Mit Kuhmist beworfen: Vandalismus am Dorfgemeinschaftshaus

Das Dorfgemeinschaftshaus Schwabegg wurde bereits als Leinwand für Graffiti-Schmierereien missbraucht. Nun kam es in der Freinacht zu einem Vorfall anderer Art.

Dass in der Freinacht Maibäume gestohlen werden, ist lange Tradition. Oftmals werden in dieser Nacht auch andere Streiche gespielt. Danach klingt der jüngste Vorfall von Vandalismus am Dorfgemeinschaftshaus in Schwabegg: Hier wurden die Wände mit Kuhmist beworfen. Das teilte der stellvertretende Leiter der Polizei Schwabmünchen am Montagvormittag mit.

"Das Haus muss vermutlich neu gestrichen werden", sagt Robert Künzel. Denn etwa zwei Wochen vor der Freinacht wurde das Gebäude bereits zur Zielscheibe von Graffiti-Schmierereien. Neben einigen mystisch-religiösen und obszönen Elementen sprühten Unbekannte laut Künzel auch das prorussische Z-Symbol an die Wand. Ob es sich bei den Vorfällen um den oder dieselben Täter handelt, ist nicht bekannt. Der Sachschaden liegt laut Künzel bei rund 2000 Euro. (AZ)