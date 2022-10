Schwabegg

vor 50 Min.

Die neuen Kindergartenräume in Schwabegg sind eröffnet

Schon von außen erkennbar: das Konzept in Grün.

Plus Eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich wurde die Erweiterung nun eingeweiht. Wie der Schwabegger Kindergarten jetzt aussieht.

Von Nadine Kruppe Artikel anhören Shape

Im Schwabegger Kindergarten sind die neuen Räume offiziell eröffnet worden: Stadtpfarrer Christoph Leutgäb hatte schon zu tun, die Kinder zur Ruhe zu bringen. Durften sie doch in den neuen Räumen ihres Kindergartens toben. Doch dann waren alle eingesammelt, und die feierliche Einweihung des An- und Ausbaus des Kindergartens Don Bosco in Schwabegg konnte beginnen. Mit einem Mitmachlied begrüßten die Kinder ihre Familien und Anwesenden. "Ein Kindergarten lebt von Kindern, ohne Sorgen und immer lächelnd", begann Leutgäb und führte mit Liedern, Gebet und der Segnung der Räume durch die Einweihung.

