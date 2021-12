Schwabegg

18:30 Uhr

Vom Schafkopfen kann Peter Ziegler aus Schwabegg nicht genug bekommen

Plus Der 35-jährige Peter Ziegler aus Schwabegg hielt den Weltrekord im Dauerschafkopfen. Das Kartenspiel hat ihn bis heute nicht losgelassen.

Von Norbert Staub

So eine Schafkopfrunde kann schon mal länger dauern. Man trifft sich, kartelt, trinkt und isst was zwischendurch - und die Stunden vergehen, ohne dass man es merkt. Manch einer hat sich so schon die Nacht um die Ohren geschlagen, aber was Peter Ziegler aus Schwabegg gemacht hat, hat noch eine ganz andere Qualität: Der 35-jährige Werkzeugmacher hat zwischenzeitlich den Weltrekord im Dauerschafkopfen gehalten.

