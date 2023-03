Bald rattern in Schwabmühlhausen wieder die Schubkarren

Das im Landkreis Augsburg einmalige Schubkarrenrennen startet am 25. März um 19 Uhr. Eine Teilnahme ist noch möglich.

Nach vier Jahren Coronapause fiebern die Schwabmühlhauser ihrem ganz speziellen Großereignis entgegen. Ihr Schubkarrenrennen ist weit und breit einmalig, und so wurde Schwabmühlhausen zum „Kitzbühel des Schubkarrensports“. Am Samstag, 25. März ist es wieder so weit, die 22. Auflage wird wieder als Nachtlauf ab 19 Uhr ausgetragen.

Die Strecke rund um die Kirche und die aufgebauten Hindernisse bleiben stets gleich. Genauso wie das Sportgerät, die historischen Holzschubkarren, wie sie früher auf den Bauernhöfen zum Transport von Mist, Heu oder Stroh verwendet wurden. Etwa 15 davon hat der veranstaltende Schützenverein „Singoldtaler“ im Besitz und pflegt sie, damit alle Teilnehmer gleiche Bedingungen haben.

Rennen hat in Schwabmühlhausen eine lange Tradition

Der Ursprung des Rennens geht auf eine Faschingsgaudi der Bauernknechte und Mägde im Jahr 1930 zurück. 30 Jahre später erinnerte sich der Radfahrverein daran und veranstaltete 1960 eine Neuauflage des Kultrennens. Wieder 20 Jahre später nahm sich der Schützenverein dieser Tradition an und veranstaltete anfangs jährlich und nun im Abstand von zwei Jahren regelmäßige Schubkarrenrennen.

Die Schwabmühlhauser sprechen ab 1980 von den „Schubkarrenrennen der Neuzeit“. Zum vierten Mal findet es heuer als Nachtlauf nach der Faschingszeit statt und dazu werden wieder viele Besucher aus nah und fern erwartet. Das Ereignis strahlt weit in die angrenzenden Landkreise Landsberg, Ost- und Unterallgäu hinein und auch aus dem Staudendorf Siegertshofen haben sich wieder mehrere Mannschaften angemeldet.

Mädels für die Damenmeisterschaft gesucht

Es gibt wieder eine Mannschaftswertung mit je drei Läufern und eine Einzelwertung als Dorfmeisterschaft. Auch dieses Jahr soll wieder eine Damenmeisterschaft ausgetragen werden. Ob diese einzeln oder als Mannschaft laufen, hängt noch von den Anmeldungen ab. „Wir suchen noch mutige Mädels, die sich das zutrauen. Den Damen wird beim Heben der Schubkarren über die Hindernisse geholfen“, sagt Veranstalter Georg Stammel.

Auf der etwa 400 Meter langen Strecke warten Hindernisse wie ein meterhoher Balken, ein Balkengitter, eine Wippe, ein querstehender Holzschlitten, eine Bretterbrücke und in der letzten Linkskurve ein Güllefass auf die Läufer. Darüber oder darunter müssen Mensch und Schubkarre möglichst schnell vorwärtskommen und dabei sollten die vier Holzrundlinge auf den Karren nicht verloren werden, denn das Wiederaufsammeln kostet Zeit.

Kurz vor dem Ziel wartet ein angsteinflößendes Hindernis

Nach dem letzten Hindernis wartet der Kirchberganstieg bis zum Ziel, der von den Läufern noch einmal alles fordert. Erst wenn oben die Zielglocke angeschlagen wird, welche die Läufer nach dem Durchkriechen einer Saukiste erreichen, wird die Zeit gestoppt. In der Vergangenheit stöhnte so mancher Läufer: „Der Berg ist ein Mistkerl“, als er erschöpft neben der Saukiste lag.

Beim Rennen gehen jeweils vier Mannschaften gleichzeitig an den Start und jeder aus der Mannschaft läuft eine Runde. Die Gesamtzeit entscheidet über den Sieg. Der Titelverteidiger ist das Team „Stüberl Kitzighofen 2“. Titelverteidiger der Damenwertung sind die „Stauda Mädla“. Bei der Einzel-Dorfmeisterschaft siegte vor vier Jahren Rudi Kramer. Er brauchte für die Runde 1:17 Minuten.

Anmeldung für das Schubkarrenrennen

Die Zeiten werden elektronisch genau gemessen. Die ersten drei jeder Wertung werden mit Kuhschellen und Verzehrbons für Speis und Trank bei der anschließenden Party im beheizten Festzelt belohnt. Die weiteren Teilnehmer bekommen ebenfalls Verzehrbons, so geht kein Teilnehmer leer aus. Für die Mannschaftswertung können sich Teams aus allen Orten und jeglicher Zusammensetzung über die Homepage www.singoldtaler.de oder E-Mail: schubkarrenrennen@singoldtaler.de zum Schubkarrenrennen anmelden.