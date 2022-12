Bei der Dorfweihnacht in Schwabmühlhausen packen alle an

Nach zwei Jahren Pause findet wieder die Dorfweihnacht in Schwabmühlhausne statt.

Die Kleinsten gaben den Ton an. Bei der ersten Schwabmühlhauser Dorfweihnacht nach zwei Jahren Corona-Pause sorgten die zehn Sängerinnen und Sänger der "Kinderkirche" für die passende vorweihnachtliche Stimmung. Begleitet von einigen Müttern mit Blockflöte und Rassel sangen die Kleinsten aus vollem Herzen "Ihr Kinderlein kommet". Manche mussten vorher noch schnell den Schnuller aus dem Mund nehmen. Die Zuhörer, ob Eltern oder Dorfbewohner, waren begeistert.

"Es ist schön, dass der Nachwuchs ganz von selbst in die Dorfgemeinschaft hineinwächst", sagte Bürgermeister Marcus Knoll, "die Vereinslandschaft in Schwabmühlhausen ist gut in Takt." Die Mitglieder der Dorfvereine hatten am Samstag in der Früh die Buden vor dem Schützenheim aufgebaut, an denen sich am Abend die Bürgerinnen und Bürger des Dorfes drängten. "Da arbeiten wir alle zusammen", betonte Nikolaus Kramer, der die Dorfweihnacht mitorganisierte.

Alle packen mit an

Ob Schützen- oder Radfahrerverein, Veteranen oder Jugendchor, auch die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, der Feuerwehr sowie die Dorfjugend machten mit. Besonders viele junge Eltern mit ihrem Nachwuchs waren in die kalte Winternacht aufgebrochen, um gemeinsam als Dorfgemeinschaft die Adventszeit zu feiern. Erst eine Bratwurst, dann einen Glühwein, und am Ende noch ein Schnaps, so widerstanden zumindest die Erwachsenen der Kälte. Allerdings erhielten auch die kleinen Chorsängerinnen und -sänger ihr traditionelles Stamperl zur Belohnung für ihre künstlerische Darbietung: Sie wurden mit je einem Gläschen Kinderpunsch bewirtet.