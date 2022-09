Kapelle der Oberen Mühle ist komplett restauriert

Die Privatkapelle aus dem 19. Jahrhundert wurde aus Dankbarkeit erbaut. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist dramatisch.

Ganz dicht am Straßenrand am Ortsanfang von Schwabmühlhausen aus Richtung Langerringen steht gegenüber dem Bachlauf der Singold eine kleine Kapelle. Sie gehört seit eh und je zur Oberen Mühle. Erbaut wurde das Kleinod in der Mitte des 19. Jahrhunderts von der Mühlenbesitzer-Familie Dietrich aus Dankbarkeit für die Gesundung eines kranken Kindes. Die Kapelle wurde geweiht und erhielt den Namen "Zur Heiligen Familie".

Pfarrer Sebastian Kandeth mit den Ministranten bei der Weihe der Kapelle. Foto: Hieronymus Schneider

Kinder der Familie Dietrich wurden darin getauft und auch eine Hochzeit fand im Familienkreis statt. Laut Gemeindearchiv stand bis zum Jahr 1975 eine wertvolle Holzplastik mit Darstellung der Heiligen Familie in der Kapelle, die aber entwendet wurde. Seitdem stand der einachsige Raum mit dreiseitigem Schluss, Giebeln und Rundbogenfenstern leer.

Erbengemeinschaft wollte den Verfall aufhalten

Um den Verfall der Kapelle aufzuhalten, entschloss sich die Erbengemeinschaft Dietrich und Schönwälder zur grundlegenden Sanierung der Kapelle. In Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege konnten die Arbeiten im Jahr 2021 beginnen. Das Mauerwerk wurde saniert und der Dachstuhl mit Ziegeldeckung erneuert. Die Malerarbeiten an der Außenfassade und im kunstvoll gestalteten Innenraum wurden nach historischen Vorlagen ausgeführt.

Der Maler Max Mayrock gestaltete den Innenraum. Foto: Hieronymus Schneider





Die Erbengemeinschaft Dietrich und Schönwälder hat die Renovierung der Privatkapelle zum größten Teil aus eigenen Mitteln finanziert. Zuschüsse gab es vom Landkreis Augsburg, der Regierung von Schwaben und der Gemeinde Langerringen.

Bei einer Vorabendmesse weihte Pfarrer Sebastian Kandeth die restaurierte Kapelle wieder ein. Foto: Hieronymus Schneider

Nun wurde die Kapelle "Zur Heiligen Familie" bei einer Vorabendmesse von Pfarrer Sebastian Kandeth feierlich eingeweiht. Die Schwabmühlhauser Gemeinde nahm daran rege Anteil und eine Bläsergruppe des Musikvereins Langerringen umrahmte die Einweihungsfeier.