Das Motorrad "Lady Sunshine" fuhr schon durch den Schnee Alaskas

Ihre BMW-Motorräder sind nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern immer auch gute Freundinnen: Doris Wiedemanns Reisen sind in einer neuen BMW-Ausstellung verewigt.

Plus Doris Wiedemann aus Schwabmühlhausen hat mit Motorrädern viele Abenteuerreisen unternommen. Eine Maschine bekommt nun einen Ehrenplatz bei BMW.

"Lady Sunshine" heißt die BMW F800GS, mit der Doris Wiedemann aus Schwabmühlhausen als erste Frau den Dalton-Highway in Alaska im Winter bezwungen hat. Das Motorrad wird für rund ein Jahr in der Sonderausstellung "100 Jahre BMW Motorrad" im BMW-Museum in München ausgestellt.

BMW zeigt die bunte und abwechslungsreiche Geschichte seiner Zweiradsparte. Unter den rund 55 Exponaten, mit denen die Geschichte der BMW Motorräder präsentiert werden, ist auch die F800GS von Doris Wiedemann. Mit diesem Motorrad hat die Journalistin, Autorin und Abenteurerin aus Schwabmühlhausen 2009 als erste Frau den Dalton-Highway im Winter bezwungen. Die Straße im Norden Alaskas gilt als eine der gefährlichsten der Welt.

