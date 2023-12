Schwabmühlhausen

Promis und ihre Geschichten in der Unteren Mühle

In unserer Serie Topfgugger werfen wir einen Blick in die Küche der Unteren Mühle in Schwabmühlhausen.

Plus Das Restaurant der Unteren Mühle in Schwabmühlhausen schließt. Das Betreiber-Ehepaar erinnert sich an ganz besondere Erlebnisse in den vergangenen Jahrzehnten.

Von Reinhold Radloff

Im Restaurant der Untere Mühle in Schwabmühlhausen ist Schluss. Nach fast 40 Jahren will die Betreiberfamilie Biechele kürzertreten. Die Eigentümer hoffen nach den Weihnachtstagen auf etwas mehr Ruhe für sich – Ruhe, um über das nachzudenken, was kommen soll und was war.

Die Geschichte der Unteren Mühle 1 / 5 Zurück Vorwärts Herbert und Gertrud Biechele kaufen 1964 ein landwirtschaftliches Anwesen mit Getreidemühle. Die maroden Gebäude wurden abgerissen.

1968 eröffnete das Ehepaar drei Pensionszimmer, verbunden mit der Idee: Ferien auf dem Bauernhof. In den Jahren danach wurde das Angebot stetig erweitert. Herbert Biechele ging weiterhin seinem zeitraubenden Beruf als Futtermittelvertreter nach und so trug seine Frau die Hauptarbeitslast im Betrieb.

1977 eröffnete das Ehepaar das Restaurant mit zwei Gasträumen: Mühlstube und Fischerstube.

1978 absolvierte Sohn Herbert seine dreijährige Lehre als Koch im heimischen Betrieb, arbeitete anschließend eineinhalb Jahre in der Schweiz und vier Monate in Illereichen in dem Zwei-Sterne-Betrieb. Auch während dieser Zeit wurde auf dem Schwabmühlhauser Anwesen stetig gebaut und erweitert. Zusätzlich war Herbert Biechele acht Jahre Küchenchef.

1989 heirateten Heike und Herbert Biechele und übernahmen den Betrieb. Seit damals wurde das kulinarische und Bettenangebot stetig erweitert. Derzeit hat das Hotel 36 Zimmer mit 56 Betten und die Gastronomie elf Räumlichkeiten mit einer Kapazität von 400 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 70 Personen beschäftigt. Zu dem Anwesen gehören auch 23 Hektar Landwirtschaft, die nach und nach dazugekauft worden waren und selbst betrieben werden.

Unvergessen sind Einbrüche und Brände. „Einmal hatten wir im Hotel ein Seminar für Brandschutz für mehrere Tage. Einer der Teilnehmer entdeckte in der Waschküche einen Schwelbrand. Anstatt uns zu verständigen, schlug er ein Fenster ein, was natürlich das Feuer erst richtig entfachte, nahm den Gartenschlauch und spritze hinein. Drinnen waren auch Starkstrom-Waschmaschinen und Wäschetrockner. Das hätte schlimm ausgehen können, neben dem Schaden, der sich allein für die kaputte Bett- und andere Wäsche auf 35.000 Euro belief“, erinnert sich Herbert Biechele.

