Schwabmühlhausen

10:24 Uhr

Sauna in Schwabmühlhausen brennt: 15.000 Euro Schaden

Die Feuerwehren konnten am Sonntagabend in Schwabmühlhausen einen noch größeren Schaden verhindern. In einer Sauna war ein Feuer ausgebrochen.

Ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand am Sonntagabend in Schwabmühlhausen. Dort geriet laut Polizei gegen 18 Uhr im Langerringer Ortsteil eine Sauna in einem Wohnhaus in Brand. Etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Langerringen und umliegender Gemeinden konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern und den Brand in der Sauna löschen. Feuer in Langerringen: Ofen versehentlich eingeschaltet Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Ofen der Sauna, der als Lagerraum für Kleidung diente, versehentlich eingeschaltet worden sein. Wegen der starken Hitzeentwicklung setzte der Ofen die Bekleidung und dann die Sauna in Brand. (AZ)

