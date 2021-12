Schwabmühlhausen

06:02 Uhr

Schwabmühlhauser ist Bayerns bester Dachdeckergeselle

Plus Der 20-jährige Schwabmühlhauser legte die beste Gesellenprüfung im Dachdecker-Handwerk ab und nahm am Bundeswettbewerb teil.

Von Hieronymus Schneider

Bayerns bester Dachdeckergeselle des Jahrgangs 2021 kommt aus Schwabmühlhausen. Lukas Kramer wurde bei der zentralen Gesellenprüfung am staatlichen Berufsschulzentrum in Waldkirchen bayerischer Landessieger. Bei der Prüfung wurden die Kenntnisse in der klassischen deutschen Dachdeckung mit Biberschwanz-Ziegeln als Nockenkehle und in der Flachdacheindeckung in Theorie und Praxis bewertet. Mit der bayerischen Siegerurkunde qualifizierte sich der 20-jährige Lukas Kramer auch für den Bundeswettbewerb, der an zwei Tagen in Lübeck ausgetragen wurde.

