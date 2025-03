Wettrennen: Die Schubkarren gehen wieder an den Start

Diesem Ereignis fiebern die Schwabmühlhauser alle zwei Jahre entgegen. Das Kult-Rennen mit historischen Schubkarren rund um den beleuchteten Kirchberg ist weit und breit einmalig und wurde zu einem Markenzeichen für Schwabmühlhausen. Bald ist es wieder soweit: Das 23. Rennen wird am Samstag, 29. März, als Nachtlauf ab 19 Uhr ausgetragen. Die Strecke rund um die Kirche und die aufgebauten Hindernisse bleiben traditionell gleich. Die historischen Holzschubkarren, wie sie früher auf den Bauernhöfen zum Transport von Mist, Heu oder Stroh verwendet wurden, werden vom veranstaltenden Schützenverein „Singoldtaler“ gehegt und gepflegt. Zehn davon sind renntauglich hergerichtet worden, damit alle Teilnehmer gleiche Bedingungen haben. Bei jeder Runde gehen vier Karren gleichzeitig an den Start, mehr lassen die engen Kurven nicht zu.

Es war einst eine Gaudiveranstaltung von Mägden und Knechten

Der Ursprung des Rennens geht auf eine Faschingsgaudi der Bauernknechte und Mägde im Jahr 1930 zurück. In Erinnerung daran wurde die Gaudiveranstaltung 1950 und 1960 noch einmal veranstaltet. 20 Jahre später nahm der Schützenverein die Tradition wieder auf und seitdem gab es anfangs jährlich und nun im Abstand von zwei Jahren regelmäßige Schubkarrenrennen. Die Schwabmühlhauser sprechen ab 1980 von den „Schubkarrenrennen der Neuzeit“ und aus der Gaudi wurde ein sportlicher Wettkampf. Der Termin wurde in die Zeit nach dem Fasching verlegt und seit fünf Jahren als Nachtlauf angesetzt. „So entsteht zusammen mit dem Rundkurs die typische Stimmungskulisse unter den Zuschauern“, sagt der Veteran Rochus Mayr, der das Rennen stets in historischer Feuerwehruniform eröffnet.

Die Teilnehmer kommen aus den angrenzenden Landkreisen Landsberg, Ost- und Unterallgäu und auch mit dem Staudendorf Siegertshofen hat sich eine Freundschaft entwickelt. Die Siegertshofer Musikkapelle wird auch wieder den „Einzug der Gladiatoren“ anführen. Das ist die letzte Gelegenheit zur Besichtigung der Strecke und der Begrüßung der Zuschauer.

Das Rennen beginnt wieder mit der heiß umkämpften Dorfmeisterschaft als Einzelwertung. Danach gehen zunächst die Damenteams und dann die Mannschaften als Staffel mit je drei Läufern an den Start. Auf der etwa 400 Meter langen Strecke warten Hindernisse wie ein meterhoher Balken, ein Balkengitter, eine Wippe, ein querstehender Holzschlitten, eine Bretterbrücke und in der letzten Linkskurve ein Odelfass auf die Läuferinnen und Läufer. Darüber oder darunter müssen Mensch und Schubkarre möglichst schnell vorwärtskommen und dabei sollten die vier Holzrundlinge auf dem Karren nicht verloren werden, denn das Wiederaufsammeln kostet Zeit. Nach dem letzten Hindernis wartet der Kirchberganstieg bis zum Ziel, der noch einmal alles abfordert. Erst wenn der Schlussläufer die Zielglocke anschlägt, die nur nach Durchkriechen einer Saukiste erreicht werden kann, wird die Zeit gestoppt. Der Titelverteidiger in der Mannschaftswertung ist der sechsmalige Rekordsieger „Stüberl Kitzighofen“ aus dem Nachbardorf. Bei den Damen siegten vor zwei Jahren die „Crazy Turtles“, die ganz aus der Nähe vom Mondscheinhof und aus Untermeitingen kamen. Zu den Favoriten zählen aber immer auch die Mädels aus Schwabmühlhausen, Hurlach oder Siegertshofen.

Florian Bucher will den Titel zurückerobern

Bei der Einzel-Dorfmeisterschaft geht es zwischen den Schwabmühlhauser Lokalmatadoren um Sekunden. Vor zwei Jahren siegte Florian Bucher knapp vor Rudi Kramer, der sich den Titel wieder zurückholen will. Direkt nach dem Rennen steigt die Schubkarren-Party im beheizten Zelt, bei der die Sieger auf dem Treppchen mit Kuhschellen und alle Teilnehmer mit Verzehrbons belohnt werden. Für die Mannschaftswertung können sich Teams aus allen Orten und jeglicher Zusammensetzung über die Homepage www.singoldtaler.de oder E-Mail an schubkarrenrennen@singoldtaler noch bis zum 24. März anmelden.