"Zerreißt uns fast das Herz": Untere Mühle schließt

Plus Das ist ein echter Paukenschlag: Das renommierte gastronomische Unternehmen „Untere Mühle“ in Schwabmühlhausen schließt seinen gesamten Restaurantbereich, und zwar wohl für immer.

Von Reinhold Radloff

Dies erklärten die Eigentümer des Anwesens, Heike und Herbert Biechele. „Es zerreißt uns fast das Herz, aber es geht einfach nicht anders“, erklärte das Ehepaar Biechele übereinstimmend. „Wir sind psychisch und physisch am Ende.“ 38 Jahre lang hatten sie ihre gesamte Energie in ihr Unternehmen gesteckt, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, er sogar 45 Jahre. „Urlaub, das haben wir so gut wie nicht gekannt. Und wenn, dann fuhren wir ein paar Tage in andere Hotels, schauten uns dort um, nahmen Ideen mit nach Hause und entwickelten daraus eigene.“ Das Team Heike und Herbert Biechele zeigten sich besonders kreativ, führten Showcooking, Travestieshows, Buffets aller Art und vieles mehr ein und bot ein breites Monatsprogramm mit vielen Attraktionen.

Herbert Biechele war und ist vor allem für alles Handwerkliche auf dem 30.000 Quadratmeter großen Gelände verantwortlich. „Wir haben alles, was irgendwie ging, selbst gebaut und repariert.“ Einmal, bei einem Sturz vom Dach, zog er sich schwere Verletzungen zu, unter denen er noch heute leidet. „Unser Hotel, unser Restaurant, das war und ist unser Leben“, betonte die Chefin und erzählt, dass zu Spitzenzeiten beispielsweise an den Weihnachtsfeiertagen bis zu 1400 Essen aus der Küche kamen. „Das ging nur, weil wir immer sehr gute Mitarbeiter hatten und sie uns auch nie im Stich gelassen haben, auch wenn die Zeiten mal hart waren“, erinnern sich die beiden dankbar. Und harte Zeiten, vor allem in finanzieller Hinsicht, die gab es in all den Jahren immer wieder. Doch jetzt ist das Ende tatsächlich gekommen.

