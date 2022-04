Der neue Fußgängerweg in Schwabmühlhausen kann kommen

Plus Wo in Schwabmühlhausen der Schuh drückt, wird bei der Bürgerversammlung klar. Auch ein Dorfladen war Thema der Versammlung.

Die Besucher der Bürgerversammlung im Schützenheim Schwabmühlhausen waren zufrieden, dass der seit Langem erwünschte Fußgängerweg von den Neubaugebieten zur Großkitzighofer Straße nun gebaut wird. Bürgermeister Marcus Knoll erklärte, dass der Ausbau jetzt durch Grunderwerb möglich werde. Die Kosten werden auf rund 83.000 Euro veranschlagt.