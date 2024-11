26-Jähriger fährt unter Cannabis-Einfluss durch Schwabmünchen

Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen ist ein junger Mann in Schwabmünchen. Am Freitag gegen 22.30 Uhr hielten Beamte der Polizeiinspektion Schwabmünchen den 26-Jährigen in der Luitpoldstraße zur Verkehrskontrolle an. Der Fahrer zeigte laut Polizei im Verlauf der Überprüfung drogentypische Auffälligkeiten, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf THC. Die Beamten veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Weiterfahren ließen sie den Mann nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. (AZ)

