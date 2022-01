300 Läufer gehen beim Schwabmünchner Silvesterlauf an den Start

Plus Knapp 300 Sportlerinnen und Sportler haben am neunten Schwabmünchner Silvesterlauf teilgenommen. Wegen Corona fand der Lauf über drei Tage verteilt statt.

Zum zweiten Mal in Folge konnte der Schwabmünchner Silvesterlauf nicht wie gewohnt stattfinden. Wegen Corona mussten die Sportler auf einen gemeinsamen Start verzichten. Da gerade beim Start und Zieleinlauf der Abstand problematisch gewesen wäre, fand der Lauf über drei Tage verteilt statt.