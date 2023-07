31 Abiturienten in Schwabmünchen haben eine Eins vor dem Komma

Knapp 100 Absolventen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums haben ihr Zeugnis auf der Abschlussfeier erhalten.

Die Freude stand allen ins Gesicht geschrieben, den Schülern, den Eltern und den Lehrkräften: Das Abitur ist geschafft. Jetzt ist die Zeit des Feierns gekommen. Und auch schon die Zeugnisverleihung am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen geriet zu einer großen Freudenfeier.

Elegante Abendkleider, schicke Anzüge, gestylte Haare, wann bekommt man schon einmal Schüler so zu sehen? Eigentlich nur an der Abiturfeier. Und so war es auch diesmal in der Schwabmünchner Stadthalle. Natürlich hatten sich die vielen Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft sowie der Anhang der Abiturientinnen und Abiturienten dem Anlass gemäß gekleidet. Vorausgegangen war der Abschlussgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Michael mit Untermalung durch das Vokal-Ensemble der Schule.

Hauptrednerin des späten Vormittags war die stellvertretende Schulleiterin des Leonhard-Wagner-Gymnasiums, Marianne Mayer. Sie baute ihre gelungenen Worte auf dem Zitat von Max Frisch auf: "Du sollst dir kein Bildnis machen." Ein Bildnis machen, das sei seiner Meinung nach Verrat am Geheimnis, am Rätsel Mensch. Ein Bild machen heiße, die Verwandlung, das Lebendige, das Spannende nehmen. „Gehen Sie ihren eigenen Weg, der nur im Gehen entsteht“, so Mayer, die sich sehr lobenswert über den Abiturjahrgang äußerte, das hohe Engagement, die außerordentlichen Erfolge, das meist perfekte Verhalten.

"Sie sind zu Persönlichkeiten herangereift"

„31 Schülerinnen und Schüler haben in ihrem Zeugnis die Eins vor dem Komma stehen“, betonte sie und lobte alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, vor allem auch die Oberstufenkoordinatorin Stephanie Probst. „Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sind zu Persönlichkeiten herangereift. Bestehen Sie auch weiterhin darauf, lebendig, authentisch und sogar geheimnisvoll sein zu dürfen“, so Mayer.

Darin bestätigte sie auch die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald, die den Abiturjahrgang darauf hinwies, dass ihm viele Wege offen stehen. „Haben Sie Mut zur Entscheidung“, mahnte sie.

Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller beschäftigte sich in seiner Rede um das seiner Meinung nach „tiefsinnige“ diesjährige Abiturmotto „KohlrAbi, wir machen uns vom Acker". Der Kohlrabi sei eine Lichtgestalt, gesund, Kraft- und Energie spendend sowie positiv für die Leber. Was in Anbetracht des Alkoholkonsums auf einer Abifeier sicher von Vorteil sei. Er ermunterte den Abschlussjahrgang, trotz der derzeitigen Krisen, positiv zu denken, sich lautstark einzumischen und konstruktiv an der Zukunft mitzuarbeiten, Lebensfreude zu haben und Freundschaften zu pflegen.

Der Vertreter des Elternbeirats, Thomas Kammerer, machte die ganze große Schulfamilie, bis hin zum Landkreis, mitverantwortlich für den Erfolg des Jahrgangs und meinte: „Die Eltern müssen ihre Rolle jetzt neu definieren: Ermutigen Sie ihre Kinder auf ihrem Weg und schenken sie ihnen Vertrauen.“

Oberstufenkoordinatorin Stefanie Probt bezeichnete das Abiturzeugnis als „Freifahrtschein in die Zukunft“, lobt die Talente des Jahrgangs und meinte: „Sie haben das Schulleben maßgeblich bereichert.“

Ein Faden symbolisiert den Zusammenhalt

Nach dem eigentlichen Höhepunkt des Vormittags, der Übergabe der Abiturzeugnisse, folgte gleich der nächste: Die witzigen Abschiedsworte der 99 Abiturientinnen und Abiturienten, dargeboten von Manuel Griesel und Bryan Nief. Ihr roter Faden, diesmal ein grüner, den sie durch die Zuhörererreihen laufen ließen, symbolisierte den Zusammenhalt, das an einem Strang ziehen aller. Die eingebauten Knoten zeigten die Schwierigkeiten und Tiefschläge eines Schullebens. Und trotzdem ging es danach weiter bis zum Ziel, dem Abitur. Griesel und Nief lobten ganz besonders Eltern, Lehrer und Schulleitung. „Wir danken für die Hilfe, die wir von allen Seiten bekommen haben“, betonten sie.

Musikalisch untermalt wurde die Feier durch die Bigband und die Blechbläser des Gymnasiums, unter der Leitung von Swen Graba und Werner Wacker, sowie von Sophie Henke und Magnus Nixdorf.

Die letzten bei derartigen Feiern immer bedeutungsvoll gesprochenen Worte in Richtung Abiturjahrgang und abgeschlossenem Schulleben blieben Marianne Mayer: „Sie sind entlassen.“

Verleihung der Ehrenpreise:

Für diese Schülerinnen und Schüler gab es Ehrenpreise:

Vereinigung Deutscher Mathematiker: Tim Stefani ,

, Spektrum Verlag: Jakob Stuhler

Biologie-Zukunftspreis: Lea Siefener

Gesellschaft Deutscher Chemiker : Simon Kiederle,

: Simon Kiederle, Stephanie Witt und Julian Scheßl

und Julian Scheßl Goldenen Ehrennadel des Verbandes des Deutschen Altphilologenverbandes im Fach Latein: Nikola Baumann (plus Urkunde der Fachschaft)

(plus der Fachschaft) Engagement in der Schulgemeinschaft: Sophie Henke , Stephanie Witt , Jakob Stuhler

Beste Abiturienten:

Das waren die besten Abiturienten des Leonhard-Wagner-Gymnasiums: