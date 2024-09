50 Jahre Ehe: „Man muss geduldig sein“

Schon seit 50 Jahren sind Döndü und Hüseyin Tekbudak verheiratet. Sie lernten sich in ihrem Heimatdorf in Anatolien kennen und trafen sich, nachdem Döndü mit ihrer Familie nach Deutschland gezogen war, im Urlaub wieder. Mit nur 15 und 20 Jahren verlobte sich das Ehepaar, drei Jahre später folgte die Heirat in der Heimat von Hüseyin Tekbudak. Das Geheimnis einer so langen funktionierenden Ehe? Geduld und Verständnis, so die 68- Jährige. „Meinungsverschiedenheiten gibt es immer, aber man muss geduldig sein und versuchen, die Seite des anderen wirklich zu verstehen.“ Seit 1975 lebt das Ehepaar im Landkreis Augsburg, zunächst in Großaitingen und mittlerweile längst in Schwabmünchen. Bereits dreimal sind sie Großeltern geworden.

Icon Vergrößern Das Ehepaar Tekbudak aus Schwabmünchen feierte kürzlich goldene Hochzeit. Bürgermeister Müller gratulierte. Foto: Ayla Tekbudak Icon Schließen Schließen Das Ehepaar Tekbudak aus Schwabmünchen feierte kürzlich goldene Hochzeit. Bürgermeister Müller gratulierte. Foto: Ayla Tekbudak

Döndü Tekbudak erinnert sich gerne zurück an den Polterabend, an dem ihr zukünftiger Ehemann sie mit Musik überraschte. Bis heute musiziert Huseyin gerne auf dem Saz, einer Art Langhalslaute, und spielte auch Bürgermeister Lorenz Müller etwas vor, als er sie anlässlich ihres Jubiläums besuchte. Text: Anna Röbe/Bild: Ayla Tekbudak