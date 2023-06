50 Jahre Leonhard-Wagner-Gymnasium: Das plant die Schule zum großen Jubiläum

Beim großen öffentlichen Fest werden bis zu 5000 Gäste auf dem Schwabmünchner Schulgelände erwartet. 45 verschiedene Attraktionen sollen für Unterhaltung sorgen.

Das wohl größte Ereignis seit dem Neubau steht dem Leonhard-Wagner-Gymnasium (LWG) Schwabmünchen am Samstag, 17. Juni, bevor: die Feier zum 50-jährigen Bestehen. Dazu werden bis zu 5000 Gäste erwartet. Kein Wunder bei dem Programm, das angeboten wird.

„Wir haben uns für diesen Tag, an dem wir das Schulleben präsentieren wollen, sehr viel einfallen lassen und hoffen nun, dass sich der Aufwand lohnt und uns möglichst viele Gäste an diesem Tag besuchen“, sagt der Leiter des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen, Alexander Pfaffendorf, der mit allen seinen Lehrern und Schülern eine lebendige Schule bieten will. Und das soll sich in der Feier widerspiegeln. „Deshalb haben wir absichtlich auf einen Festakt mit vielen Reden verzichtet“, so Pfaffendorf. Vor allem zum finanziellen Gelingen des Fests tragen auch das Landratsamt und der Förderverein mit seinen 500 Mitgliedern bei.

1973 war das erste Jahr des Gymnasialzugs in Schwabmünchen

Eigentlich sollte die Feier ja schon 2021 stattfinden, da sich damals die Gründung der Gesamtschule zum 50. Mal jährte. Doch da kam, wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch, Corona dazwischen. Inzwischen haben die Mittelschule und die Realschule ihre eigenen Feiern abgehalten, doch das Gymnasium hob sie für 2023 auf: 1973 war das erste Jahr des Schwabmünchner Gymnasialzugs, nachdem die Gesamtschule in drei Stufen aufgeteilt worden war.

Das Leonhard-Wagner-Gymnasium entwickelte sich von wenigen Schülerinnen und Schülern auf zeitweise weit über 1000 und liegt derzeit bei gut 900, die von mehr als 100 Lehrern unterrichtet werden, 17 von ihnen (Schuljahr 2022/2023) verbrachten ihre Schulzeit damals selbst am LWG. Mehr als 4000 holten in den vergangenen fünf Jahrzehnten ihr Reifezeugnis in Schwabmünchen ab. Unter ihnen waren unter anderem Bürgermeister Lorenz Müller, die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald und der Berlin-Korrespondent der Augsburger Allgemeinen, Martin Ferber.

Umfangreiches Programm am Leonhard-Wagner-Gymnasium ist geplant

Der Tag der offenen Tür bietet ein breit gefächertes Programm, an dem sich alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer beteiligen. Es beginnt um 10.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Währenddessen werden 45 verschiedene Attraktionen geboten. Da gibt es unter anderem eine ganz normale Englischstunde, Quizangebote, Escape-Möglichkeiten, Führungen durch das Schulhaus, Ausstellungen, historische und Gegenwart-Dokumentationen, Fotoboxen, Pflanzenbörse, Tänze, Gesänge, Talent- und Wissens-Shows, Spiel und Spaß für Kinder und vieles mehr.

Highlights dürften aber auch die Theateraufführungen der Oberstufe (das Stück wurde von Barbara Schmidt selbst geschrieben) und die LEWAZi-Zirkusvorstellungen sein. Außerdem werden „Mönche“ auf dem Schulgelände unterwegs sein, die Antwort auf Fragen zu Leonhard Wagner, dem Namensgeber der Schule, haben. Und der Elternbeirat gestaltet zusammen mit schuleigenen Künstlerinnen und Künstlern im Schultunnel eine Galerie im Banksy-Stil. Als krönender Abschluss ist das Festkonzert aller Konzertgruppen des LWG geplant, das mit einem gemeinsamen Lied von mehreren hundert Lehrern und Schülern endet. Da der Ansturm auf diesen Programmpunkt in der Stadthalle als so groß erachtet wird, soll das Konzert schon am Freitag ab 19.30 Uhr erstmals den Gästen geboten werden. Am Samstag findet es nochmals statt.

Bewirtung wird es während des Tages für alle Gäste in der Mensa und auf dem Schulhof geben, betreut von Schülerinnen und Schülern sowie vom Elternbeirat. Was der Öffentlichkeit zunächst verborgen bleibt, ist ein gemeinsames Foto aller rund 1000 Schulzugehörigen, die eine 50, also das Alter der Schule, darstellen. Das Ergebnis wird anschließend veröffentlicht. Das gesamte Programm des Tags der offenen Tür des LWG ist bereits im Internet unter www.lwg-smue.de zu finden. Anmeldung für das 50-Jahr-Jubiläum ist nicht erforderlich. Die Feier ist öffentlich.