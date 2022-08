Schwabmünchen

50 Jahre Leonhard-Wagner-Schulen: Alle unter einem Dach

Das Projekt Gesamtschule begann mit dem Schuljahr 1971/1972, allerdings noch am Standort der heutigen Grundschule. Spatenstich für den Neubau war im selben Jahr. Anschließend entstanden in drei aufeinander folgenden Bauabschnitten der damals einteilige Gebäudekomplex und anschließend die Sporthallen mit Außenanlagen. Die offizielle Einweihung mit 400 Festgästen war am 10. Oktober 1975. „Das Jahrhundertprojekt“, so Bürgermeister Lettenbauer, hatte rund 50 Millionen Euro verschlungen.

Plus Wie es dazu kam, dass mehrere Schulen an einem Standort gebaut wurden: Die Anfänge des Schwabmünchner Schulzentrums, das in Deutschland damals einzigartig war.

Von Reinhold Radloff

Seit 50 Jahren gibt es die Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen. Mit einer kleinen Serie soll an die besondere Geschichte erinnert werden. Am Anfang standen in Schwabmünchen nämlich nicht drei weiterführende Schulen, sondern eine Gesamtschule.

