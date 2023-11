50 Jahre Stuhler-Schulbus: Eine Ära ist zu Ende

Unternehmenschef Richard Stuhler, seine Frau Tanja und Mutter Elisabeth blicken zurück: In fünf Jahrzehnten ist viel passiert, Lustiges, Skurriles aber auch Trauriges.

Mehr als 50 Jahre Stuhler-Schulbusverkehr zu den Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen sind mit Beginn des neuen Schuljahres zu Ende gegangen. Wie kam es dazu?



Richard Stuhler: Der Landkreis hat die Ausschreibung an den AVV übertragen und der Schulbusverkehr sollte in den Linienverkehr integriert werden. Wir hätten mehr als 20 zusätzliche neue Busse beschaffen müssen und 20 Fahrer zusätzlich benötigt, obwohl es kaum Personal in der Branche gibt. Das war größentechnisch für uns nicht zu stemmen. Nur ein Teil-Gebiet zu fahren, wäre wiederum nicht wirtschaftlich tragbar gewesen. So sind in den letzten Jahren im AVV Gebiet über ein Dutzend kleinere Omnibusunternehmen aus dem ÖPNV ausgeschieden.

Blicken sie mit Wehmut auf die Schulbus-Zeit zurück?



Tanja Stuhler: Natürlich ist ein wenig Wehmut mit dabei. Man hat ja viel Herzblut und Know-how eingearbeitet und einige Fahrer fahren schon seit Jahrzehnten Schüler, zum Teil schon wieder die Kinder der ersten Schulbuskinder. Es ist zwar viel ruhiger im Betrieb, aber wir haben den Schulbusverkehr ja nicht komplett aufgehört. Die Schüler der Schulen in Graben, Walkertshofen, Untermeitingen, Ettringen und Buchloe befördern wir nach wie vor. Und die Kinder aus Hurlach und Obermeitingen bringen wir nach Schwabmünchen ans Schulzentrum. Denn dort ist der Landkreis Landsberg der Träger.

War im Jahr 2015 der Hingucker in Schwabmünchen: Vorschulkinder hatten damals einen Schulbus der Firma Stuhler gestaltet. Foto: Stuhler

In fünf Jahrzehnten haben die Schüler sicher so einiges im Bus vergessen. Was waren die abenteuerlichsten Dinge?



Tanja Stuhler: In unserer Fundkiste lagen zahlreiche Schulranzen und natürlich Turnbeutel, aber auch ein Cello, viele Querflöten, Handys und mehr. Ein Snowboard lagerte nach einer Skiwoche ein ganzes Jahr bei uns, bis den Eltern kurz vor der nächsten Skiwoche auffiel, dass es nicht zu Hause ist.

Es gab bestimmt auch skurrile Erlebnisse. Erzählen Sie mal.



Richard Stuhler: Ein Schüler hatte in der Faschingszeit ein Maschinengewehr dabei, zum Glück war es nur aus Plastik. Aber erschrocken hat sich der Busfahrer trotzdem. Und es gab einige Sammler unter den Schülern. Einer entwendete zahlreiche Nothammer aus den Bussen, ein anderer schraubte die Sitzplatznummer von den Lehnen ab. Ein Junge fuhr total betrunken mit dem Schulbus mit. Er wurde ohnmächtig und wir mussten den Sanka rufen.

Welche schweren Unfälle haben sich ereignet in fünf Jahrzehnten?



Richard Stuhler: Unfälle bleiben in einer so langen Zeit leider nicht aus. Erst im Juli ist ein junger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem unserer Schulbusse ums Leben gekommen. Das war wirklich sehr tragisch. Vor zwei Jahren hatte ein Busfahrer einen Schwächeanfall und fuhr in Großaitingen gegen einen Strommast und dann in ein Gebäude. Vier Kinder wurden dabei sehr leicht verletzt. Ansonsten gab es keine Unfälle, bei denen die Kinder verletzt wurden. Aber natürlich rutschte ab und ein Bus bei Schnee und Eis auch in den Straßengraben oder Ähnliches. Trotzdem: Der Bus ist eines der sichersten Verkehrsmittel.

In 50 Jahren Jahre kommt so einiges an Kilometern zusammen. Haben Sie Zahlen?



Richard Stuhler: Wir sind ungefähr zwei Millionen Kilometer im Jahr gefahren, also circa fünf Mal um den Erdball. Täglich haben wir bis zu 2500 Schüler an rund 190 Tagen befördert. 190 Tage mal 50 Jahre mal 2500 Schüler mal Hin- und Rückfahrt ergibt rund 50 Millionen Beförderungen.

Der Schulbusverkehr war bestimmt eine wichtige Säule im Unternehmen. Wie geht mit dem Betrieb weiter, worauf legen Sie künftig den Fokus?



Richard Stuhler: Ein bisschen Schulbus fahren wir ja wie erwähnt noch. Ansonsten wollen wir vor allem den Reisebusverkehr wieder ausbauen, um wieder auf das Niveau vor Corona zu kommen. Insbesondere die mehrtägigen Reisen. In diesem Sektor haben wir sehr treue Kunden, die sich schon auf die Fahrten freuen. Es geht also definitiv weiter.

Frau Stuhler, Sie sind mittlerweile 83 Jahre alt und kennen den Schulbusverkehr in Schwabmünchen von Beginn an. Wie hat er gestartet und sich dann entwickelt?



Elisabeth Stuhler: Der Start war sehr mühselig. Sie müssen sich vorstellen, 1972 gab es keine Elektronik, keine Apps und Programme. Und auch die genauen Schülerzahlen der Buskinder waren unbekannt. Es gab nur ganz viele Klassenlisten auf Papier. Über diesen bin ich wochenlang gesessen und habe auseinanderklamüsert, welcher Schüler an welcher Haltestelle wann abgeholt werden muss. Aber es ist jedes Jahr besser geworden. Die Schulen und unser Unternehmen sind zusammengewachsen. Die Zusammenarbeit mit den „Bus-Omas“ hat super funktioniert und wir konnten letztlich auch auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und darauf reagieren. Am Anfang gab es ja noch Hitzefrei. Aber auch auf die Wahlfächer der Buskinder nahmen wir Rücksicht oder auf den ein oder anderen Nachsitzer.

Erinnern Sie sich noch an die Anfänge des Unternehmens?

Zur Person: Richard Stuhler (57) hat nach dem Abitur Maschinenbau an der Technischen Universität München studiert und danach einige Jahre bei mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Im Jahr 1999 kam er zurück ins heimische Familienunternehmen nach Schwabmünchen, das er von seinem Vater übernommen hat. Mit dem Vater, der vor zwei Jahren gestorben ist, hat sich Richard stets gut verstanden. Mutter Elisabeth, heute 83 Jahre alt, ist stolz, dass der Sohn das Unternehmen führt und „frischen Wind reingebracht hat“, wie sie sagt. Richards Frau Tanja engagiert sich ebenfalls stark im Familienbetrieb.