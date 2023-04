50 Pferdekutschen ziehen durch Schwabmünchen

Das gibt es in Süddeutschland sonst nirgends: ein großes Kutschentreffen in der Schwabmünchner Innenstadt. Hintergrund ist ein Jubiläum.

Die Pferdefreunde Wertachau aus Schwabmünchen begehen in diesem Jahr ihr 45. Vereinsjubiläum. "Aus diesem Anlass veranstalten wir am 23. April 2023 bei jedem Wetter einen großen Kutschenkorso durch die Schwabmünchner Innenstadt", sagte Vereinsvorsitzende Gabriele März-Müller mit deutlicher Vorfreude bei einem Pressetermin nach einem dreiviertel Jahr der Vorbereitung.

Unter dem Motto "So wie’s früher war" werden an dem Sonntag (23. April) ab 13.30 Uhr rund 50 Gespanne ab dem Aufstellungsort auf der Weberstraße die Kaufbeurer Straße, Luitpoldstraße, Fuggerstraße, Ulrichsberg, Frauenstraße entlang wieder zurück zur Weberstraße ziehen. Die Kutschen werden an unterschiedlichen Stellen der Stadt eingespannt und bewegen sich zur Mittagszeit Richtung Aufstellungsort.

Kutschen und Kostüme aus der Zeit um 1900 in Schwabmünchen zu sehen

Angeführt wird der Zug von den Standartenreitern und den Kutschen für die Ehrengäste. Es folgen landwirtschaftliche Wägen und Geräte, wie Jauchefass, Pflug, Sämaschine, Mähmaschine, Gabelwender und anderes altes Gerät. Gefährte wie Bierwagen, Feuerwehr und Landarzt dürfen nicht fehlen. Sehenswert werden auch die Wagen eines Hochzeitszuges sein, mit dem die Braut samt Aussteuer auf den Hof des Bräutigams zog. Zum ersten Mal in der Tradition des alle zehn Jahre stattfindenden Kutschenumzugs wird heuer eine Jagdgesellschaft nebst Hunden präsentiert. Die Kutschen werden durch Kaltblüter, schwere Warmblüter und Haflingern gezogen. Diese Pferderassen gelten als gutmütige Arbeitstiere und werden seit Jahrhunderten im Kutschenbetrieb eingesetzt.

Der Verein legt sehr viel Wert auf Authentizität. "Die Gespanne, die durch die Schwabmünchener Innenstadt fahren, sind alle eisenbereift, die Gespannführer sowie alle Mitwirkenden sind so gekleidet, dass sie in das Zeitfenster rund um 1900 passen. Auch die verwendeten Geschirre vermitteln den zeitgemäßen Eindruck", berichtete Mechthild Renz, stellvertretende Vereinsvorsitzende und Kutschentrainerin.

"Es ist schwer, geeignete Gespanne für einen solchen Festzug zu bekommen. Die Kutschen müssen in einem verkehrssicheren Zustand sein, die Kutschenfahrer haben neben dem Kutschenführerschein über ausreichende Erfahrungen bei solchen Veranstaltungen vorzuweisen", berichtete Gottlieb Maurus, für den Fahrbetrieb beim Festumzug verantwortlich. Sechs Wagen gehörten dem Verein selber, Vereinsmitglieder seien ebenso im Besitz von Kutschen, befreundete Kutschenfahrer steuerten ebenfalls ihre Fahrzeuge bei. "Man kennt sich halt von entsprechenden Veranstaltungen. Die weiteste Anreise hat ein Team aus Geislingen an der Steige", ergänzte er.

Besucher sollen in Schwabmünchen für Festzeichen zahlen

Neben dem Vorstand werden rund 100 Helfer zur Realisierung des für Süddeutschland einmaligen Kutschenkorsos eingebunden. Aber nicht nur der personelle Aufwand ist hoch. "Der Verein schultert die geschätzten Gesamtkosten von rund 15.000 Euro erst einmal selbst. Deshalb hoffen wir, dass der Zeichenverkauf zum Preis von 3,50 Euro von den Besuchern nicht infrage gestellt wird", sagte Schatzmeisterin Birgit Schmid. Dies entspräche dem Preis für eine Halbe Bier oder einem Cappuccino. "Wir haben den Preis extra niedrig angesetzt, um eine Akzeptanz bei den Besuchern zu erreichen", so Schmid weiter.

Der veranstaltende Verein zeichnet für die Sicherheit des Kutschenkorsos verantwortlich. Deshalb bittet Gabriele März-Müller die Hundebesitzer, die ihre Tiere mitführen, diese auf jeden Fall anzuleinen; Eltern werden gebeten, ihre Kinder nicht zu nah an die Pferde und Gefährte heranzulassen. In einigen Bereichen würden Absperrungen angebracht, diesen sei auf jeden Fall Folge zu leisten, ergänzt sie abschließend.