6000 Euro für die Tafeln Schwabmünchen, Lechfeld und Fischach

Einen Spendenscheck von insgesamt 6.000 Euro übergaben die Vorsitzenden der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden, Herbert Jauchmann und Thomas Walter, an die Tafeln Schwabmünchen, Lechfeld und Fischach. Jeweils 2000 Euro gingen damit an drei Einrichtungen, die sich täglich dafür einsetzen, bedürftige Menschen in der Region mit Lebensmitteln zu versorgen.

Bei der Übergabe betonte Herbert Jauchmann die enorme Bedeutung der Arbeit der Tafeln. „Die Tafeln leisten täglich einen unschätzbaren Beitrag für die Gemeinschaft und unterstützen diejenigen, die Hilfe dringend benötigen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, diese wichtige Arbeit zu fördern. Die Raiffeisenbank stand und steht immer gerne für solch ein soziales Engagement bereit. Das gehört für uns zur Verbundenheit zu unserer Region“, erklärte Jauchmann bei der Übergabe.

Die Spende ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für diese ehrenamtliche Tätigkeit und eine Unterstützung, die helfen soll, die wertvolle Arbeit der Tafeln auch in Zukunft zu ermöglichen. Die Vertreter der Tafeln bedankten sich für die finanzielle Unterstützung und versicherten, dass das Geld direkt in die Versorgung der Bedürftigen fließen wird. (AZ)