69-jähriger Schwabmünchner wird Opfer von Love-Scamming

Opfer des sogenannten Love-Scammings ist ein Schwabmünchner geworden. Wie die Polizei mitteilt, erstatte ein 69-Jähriger am Montag Anzeige, da seine Bank eine Auslandsüberweisung blockiert hatte. Bei der Klärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der Mann Opfer des Love-Scammings geworden ist. Bei diesem Betrug nutzen Täter gezielt die Einsamkeit oder Liebesbedürftigkeit der Opfer aus und wollen so an Geld gelangen. Die Opfer werden so manipuliert, dass sie häufig erst spät den Betrug realisieren, teilt die Polizei mit. Der Mann aus Schwabmünchen hat in diesem Fall schon mehrere Zahlungen getätigt, die zu einem Vermögensschaden im fünfstelligen Bereich führten. Die Polizei warnt eindringlich vor diesem Betrugsphänomen. Der Kontakt entstehe meist über Dating-Portale und es komme schließlich zu Geldforderungen. Insbesondere wenn das Geld ins Ausland transferiert werden solle, sei höchste Vorsicht geboten, vor allem wenn man die Person gar nicht kenne. Auch Forderungen nach „Gutscheincodes“ seien ein Hinweis für einen solchen Betrug. (AZ)

