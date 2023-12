89-Jähriger verursacht 150.000 Euro Schaden bei Unfall

Das war teuer: Einen Schaden in Höhe von 150.000 Euro hat ein 89 Jahre alter Mann verursacht.

Der Rentner rangierte laut Polizei am Montag (18. Dezember) in der Färbergasse in Schwabmünchen mit seinem Auto. Gegen 11.45 Uhr stieß er zunächst beim Rückwärtsfahren gegen ein Garagengebäude. Dies führte dazu, dass er im Anschluss versehentlich zu viel Gas gab und nun vorwärts unterwegs war und unkontrolliert eine niedrige Hecke überfuhr. Ein dahinter geparktes Auto wurde zur Seite geschoben, ehe die Fahrt in einem Garagentor endete, wodurch auch ein in der Garage geparktes Auto beschädigt wurde.

Der Senior wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei vermutlich auf über 150.000 Euro. (AZ)