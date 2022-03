Schwabmünchen

17:30 Uhr

Abschied von den Wertachkliniken: Dr. Michael Küchle geht in Ruhestand

Plus In feierlichem Rahmen wurde Dr. Michael Küchle, ehemaliger ärztlicher Direktor der Wertachkliniken, in den Ruhestand verabschiedet.

Von Elmar Knöchel

Seinen Schreibtisch als ärztlicher Direktor der Wertachkliniken hatte er schon Anfang des Jahres an seine Nachfolgerin Marleen Pfeiffer übergeben. Jetzt wurde Dr. Michael Küchle in der Schwabmünchner Stadthalle in den Ruhestand verabschiedet.

