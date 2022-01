Schwabmünchen

vor 34 Min.

Abschied in Schwabmünchen: Er hat sein letztes Bier im Schützenheim gezapft

Nach 14 Jahren ist Schluss: Hasan Üstün zapft das letzte Bier im Schützenheim in Schwabmünchen.

Plus Nach 14 Jahren hört Hasan Üstün als Wirt im Schwabmünchner Schützenheim auf. Was ihn dazu bewogen hat und wie es mit der Gaststätte nun weitergeht.

Von Christian Kruppe

In der vergangenen Woche herrschte reges Treiben im Schwabmünchner Schützenheim. Viele Gäste kamen noch einmal, um sich von Gabi und Hasan Üstün zu verabschieden. Nach 14 Jahren hören die beiden auf. Die Gründe dafür sind vielschichtig, wie Hasan Üstün erklärt: "Es ist schwer, ausreichend Personal zu finden. Dazu kommt ein Lockdown nach dem anderen. Aber auch die Gesundheit hat bei der Entscheidung eine Rolle gespielt." Nicht zu vergessen der Zeitaufwand, wie Üstün ergänzt: "Es geht nicht, immer 14, 16 Stunden am Tag hinter dem Tresen oder in der Küche zu stehen."

