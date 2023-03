Achtjährige aus Schwabmünchen tritt bei "The Voice Kids" an

Plus Nathalie Breu aus Schwabmünchen nimmt an der bekannten Gesangsshow teil und ist am Freitagabend im Fernsehen zu sehen. So hat das junge Mädchen die aufregende Zeit erlebt.

Mit acht Jahren auf einer Bühne vor vielen Menschen zu singen – Nathalie Breu aus Schwabmünchen hat getan, was sich wohl kaum ein Erwachsener trauen würde. Bei der Casting-Show "The Voice Kids" mitzumachen, bei der talentierte Nachwuchssängerinnen und -sänger gesucht werden, war für sie ein Traum – der schneller begann, als sie dachte.

Gerade einmal ein paar Stunden hatten Nathalie Breu und ihre Familie ihr Bewerbungsvideo für " The Voice Kids" eingereicht, als das Telefon klingelte. Sie wurden zum Casting nach Stuttgart eingeladen, das zwei Tage später stattfand. "Das war eines der letzten Castings", berichtet Mutter Gabriela Breu. Bei der Show können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Nathalie ist im September acht Jahre alt geworden und somit eine der jüngsten Teilnehmer. Nach einer Bewerbung per Video durchlaufen die Sänger zwei weitere Bewerbungsrunden, sogenannte "Scoutings". Bestehen sie diese, werden sie zur "Blind Audition" eingeladen, was so viel heißt wie "blindes Hören": Dabei sehen die Juroren die Sängerinnen und Sänger nicht, sondern hören nur ihre Stimme. Sind sie davon überzeugt, können sie ihren Stuhl drehen, damit sind die Teilnehmenden eine Runde weiter. Nach den "Blind Auditions" folgen die "Knock Outs", im Mai findet das Live-Finale der Finalistinnen und Finalisten statt. In dieser Staffel von "The Voice Kids" besteht die Jury aus Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo von der Band "Die Fantastischen Vier".

Zu Hause singt Nathalie viel, später möchte sie Sängerin werden

Beim Casting in Stuttgart musste Nathalie in unterschiedliche Räume gehen und vor verschiedenen Menschen immer wieder singen. Vorbereitet hatte sie die Lieder "Dance Monkey" von Tones and I und "Easy On Me" von Adele. Nervös war sie damals nicht. Wie sie darauf kam, sich zu bewerben, kann sie heute gar nicht mehr genau sagen. "Ich wollte da halt unbedingt mitmachen." Die Show kennt sie aus dem Fernsehen und zu Hause singt die Achtjährige gerne. "Eigentlich singt sie 24 Stunden", erklärt ihre Mutter und lacht. "Einmal habe ich im Schlaf gesungen", fügt Nathalie hinzu.

Auf Stuttgart folgte eine Einladung nach Berlin zur nächsten Auswahlrunde, auch hier konnte sie überzeugen. Danach war die "Blind Audition". Von vielen Liedern durfte sie mehrere Favoriten angeben, aus denen wiederum ein Lied für sie ausgesucht wurde, am Ende wurde es "Wannabe" von den Spice Girls. Darüber war sie sehr froh, das Lied ist eines ihrer Favoriten. Am schwierigsten war für sie dann der Bühnenauftritt bei den "Blind Auditions": Da wurde es auf einmal ernst, Nathalie war plötzlich aufgeregt. "Auf einmal hat sie über Bauchschmerzen geklagt", berichtet ihre Mutter. Beim Singen hatte sie anfangs Angst, dann habe es ihr Spaß gemacht, sagt Nathalie. "Ich war gespannt, ob sich jemand umdreht."

Mutter und Tochter haben die Erfahrung als sehr positiv wahrgenommen

Ihre Familie begleitete sie zu den aufregenden Veranstaltungen. Gabriela Breu dachte sich vor der Bewerbung zwar, dass eine Gesangskarriere ihrer Tochter auch noch ein paar Jahre warten könne, war dann aber mit voller Unterstützung dabei, als es losging. "Sie war so glücklich dort, das ist genau das, was sie machen will", sagt die Mutter.

Für Nathalie ist klar: Sie will später Sängerin werden. Insgesamt haben sowohl Mutter als auch Tochter die Erfahrung als sehr positiv wahrgenommen. "Das war ein Abenteuer für mich", sagt Gabriela Breu. "Das Voice-Team ist wie eine Familie, das sind alles so nette Menschen." Sie ist selbst Gesangslehrerin und hat in der Slowakei Gesang studiert. Zu Hause singen beide gerne und viel zusammen, auch wenn nicht bewusst geübt wird: "Wenn wir Lust haben, singen wir zusammen, ich kann ihr was dazu sagen, sie nimmt viel an", sagt Gabriela. Auch die fünfjährige Schwester Ana beginnt schon zu singen, berichten die beiden.

Auf die Ausstrahlung freuen sie sich, die wird gemeinsam geschaut. Reaktionen gibt es bisher noch wenige aus der Nachbarschaft, das sei nach der Ausstrahlung wohl anders, vermutet Gabriela Breu. An ihrem Zaun prangt auf jeden Fall schon ein großes Banner für Nathalie: "Unsere Nummer 1 – Nathalie bei "The Voice Kids", go, go, go..."

Das Banner vor dem Haus hängt schon, bisher gibt es aber noch wenige Reaktionen aus der Nachbarschaft. Foto: Anna Mohl

Die Ausstrahlung von Nathalies Auftritt läuft am Freitag, 20.15 Uhr, auf Sat1. Dann wird sich zeigen, ob Nathalie weitergekommen ist.