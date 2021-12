Schwabmünchen

vor 37 Min.

Achtung, Kontrolle: Die Polizei überprüft Fahrradlichter in Schwabmünchen

Die Schwabmünchner Polizei kontrolliert in den kommenden Tagen Fahrräder. An der Schule haben die Polizisten an jedem vierten Rad etwas zu bemängeln.

Die Schwabmünchner Polizei kontrolliert und überprüft in den nächsten Tagen und während den Weihnachtsferien Fahrradlichter. Laut Polizei gehören zu einem verkehrssicheren Rad nicht nur weiße Lichter vorne und rote hinten, sondern auch Rückstrahler (vorne, hinten und zur Seite) sowie eine Klingel und funktionierende Bremsen. Fahrrad-Kontrollaktion der Polizei in Schwabmünchen Am Freitagmorgen haben Polizeibeamte mit der Kontrollaktion begonnen. Am Bahnhof und im Bereich des LWS-Schulzentrums beobachteten sie zwischen 5.45 Uhr und 7.17 Uhr rund 30 Fahrradfahrer. Wegen der Witterung habe sich der Verkehr in Grenzen gehalten. Lediglich bei fünf Rädern gab es etwas zu beanstanden. Etwas später nahmen sie rund 180 Fahrräder an der Schule in Augenschein. Bei 40 davon sahen die Polizeibeamten Mängel in der Beleuchtung. (AZ)

